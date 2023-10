Sveriges justisminister Gunnar Strömmer (M) varslet nye tiltak mot den ekstreme voldsbølgen i landet under en pressekonferanse tirsdag. Det som fikk størst oppmerksomhet, var den økte satsingen på videoovervåkning.

Totalt får politiet 2500 kameraer neste år, en kraftig økning fra de 1600 kameraene som var det opprinnelige antallet.

Og økt kameraovervåking kan ifølge justisminister Gunnar Strömmer ha stor betydning for å hindre skyting og eksplosjoner og bidra til å finne og straffeforfølge de ansvarlige.

– Kameraovervåking er et effektivt verktøy mot gjengene, både for kriminalitetsforebygging og for kriminalitet som allerede er begått, sier Camilla Brodin, som er talsperson for politisaker for kristendemokratene.

Mandag var det to eksplosjoner i boligområder i Stockholmsområdet – i Hässelby og i Huddinge. På bildet ser vi brannmannskap i Hässelby. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Skal utrede KI-teknologi

I tillegg til skjerpede straffer, vil politiet også få økte muligheter til selv å overvåke lokaliteter med kamera og innhente mer materiale fra andre aktører.

Det svenske politiet skal også få bruke flere droner, samt eksterne kameraer i sin etterforskning.

En utredning skal i tillegg se på hvordan politiet kan bruke ansiktsgjenkjenning ved hjelp av KI-teknologi.

Kameraovervåking har vært effektivt i kampen mot alvorlig kriminalitet i andre land, for eksempel Storbritannia, sier Martin Melin (L).

Han tror ikke at folk blir bekymret over at det monteres flere kameraer.

– Derimot er folk bekymret for å få huset sprengt i stykker eller bli skutt når de skal handle, sier han.

Landets verste

Pressekonferansen kommer etter mandagens to eksplosjoner i Stockholmsområdet.

Bare i september ble 12 mennesker drept i voldsbølgen i Sverige, som er omtalt som landets verste.

I alt 312 personer er blitt skutt og drept siden november 2016 til september 2023 i Sverige. Alderen på ofrene er ikke oppgitt, men 48 av dem er tenåringer. Det viser en oversikt fra politiet.

Forrige uke holdt Sveriges statsminister Ulf Kristersson en tale til nasjonen om volden som herjer landet.

– Den voldsbølgen vi ser, har vi aldri hatt i Sverige, og det er heller ikke noen annet land som har en situasjon som denne. Politiet kan ikke gjøre alt selv, sa Kristersson, som ville diskutere hvordan forsvaret kunne hjelpe politiet i kampen mot de kriminelle gjengene.