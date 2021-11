Sverige vil innføre koronapass fra 1. desember

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Årsaken er risikoen for økt smittespredning.

– Sverige er ikke isolert fra omverdenen. Den som er uvaksinert, løper en større risiko for å spre smitten videre, sa den svenske sosialministeren Lena Hallengren på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Det er en tøff beskjed å gi. Vi vil jo alle at pandemien skal være over, la hun til.

Sertifikat på teater, men ikke restaurant

Det som defineres som offentlige arrangementer er idrettsarrangementer, teaterforestillinger, kino, konserter, markeder og messer blant annet. I tillegg kan demonstrasjoner, religiøse møter og foredrag bli omfattet.

Det skal ikke være aktuelt å måtte vise frem sertifikatet for å komme inn på restaurant så lenge det ikke er levende musikk eller dans i restaurantlokalet.

Butikker, skoler eller kollektivtrafikk er heller ikke definert som offentlige sammenkomster.

I tilfellene der kravet om koronasertifikat ikke gjelder, kommer andre typer restriksjoner og regler til å slå inn. Blant annet kommer det trolig regler om antallet personer per kvadratmeter og avstand mellom grupper.

De samme reglene vil gjelde der arrangørene ikke velger å kreve koronasertifikat. For sertifikatordningen blir trolig ikke obligatorisk, opplyser svenske myndigheter.

Ishockey og håndball positive

Det er Folkhälsomyndigheten som har kommet med sine råd til regjeringen.

– Dere har tidligere hørt meg snakke om vaksinasjonsbevis som «plan B». Nå er tiden kommet, sa kulturminister Amanda Lind.

Ledelsen i både det svenske håndballforbundet og ishockeyforbundet er positive til innføringen av det planlagte koronasertifikat.

– Hvis det skal innføres et koronapass, er det viktigste for oss at vi fortsatt kan ha fulle tribuner. Derfor har vi vært positiv til et koronasertifikat hvis man slipper andre typer restriksjoner i tillegg, sier Jenny Silfverstrand i Svenska Hockeyligan (SHL).

Regjeringen har gjennom høsten holdt løpende kontakt med folkehelsemyndighetene om koronapass som et smittebegrensende tiltak. Avgjørelsen i dag kommer derfor ikke overraskende.

Ingen smitteeksplosjon

Folkhälsomyndighetens direktør Karin Tegmark Wisell sa i dag at Sverige per nå ikke har den samme eksplosjon i koronasmitte som flere andre europeiske land opplever. Men at de ser at smitten også i Sverige er på vei oppover igjen.

Målet er å hindre en ny bølge med innleggelser av koronapasienter. Under de tidligere smittebølgene var svenske sykehus svært presset.

Nærmere 7 millioner svensker er fullvaksinert. Det tilsvarer 81,7 prosent av befolkningen over 16 år. Ytterligere 200.000 har fått dose nummer en.

Helsemyndighetene ber alle som er uvaksinert om å ta koronavaksinen.

– Du som er uvaksinert kan ikke leve som vanlig. Ditt viktigste bidrag er å vaksinere deg, sa sosialminister Lena Hallengren på pressekonferansen.

De to siste døgnene er 13 nye koronadødsfall registrert i Sverige. 15.107 personer er døde som følge av covid-19, melder SVT.

Til sammen har 1.186.387 svensker vært registrert som koronasmittet, men mørketallene antas å være store.

