Det brenner 21 forskjellige steder i Sverige, ifølge Sveriges Radio, men på grunn av skogbrannene i Hellas kan ikke EU sende flere brannslukningsressurser.

– De neste dagene vil det være ekstremt stor skogbrannfare over hele Sverige. Samtidig som det pågår alvorlige branner, har EU bestemt at ressursene skal prioriteres annerledes, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse torsdag.

Statsminister Stefan Löfven sier Norge har gitt god hjelp til nabolandet.

Hjelp utenfor EU

Sveriges statsminister Stefan Löfven sa at situasjonen fortsatt er svært alvorlig. Sverige må øke kapasiteten for å slukke alle brannene, men landet kan ikke regne med hjelp fra EU når det gjelder brannslukkingsfly, skriver Expressen.

I løpet av helgen vil brannslukingsfly fra Italia som er på oppdrag i Sverige, bli omdirigert til Hellas, skriver avisen. Derfor må beredskapsmyndighetene i Sverige, MSB, tenke nytt.

– Ettersom EU har valgt å omprioritere, så har regjeringen bestemt seg for å gi MSB mulighet til å be om hjelp av flyvende brannfly fra land som er medlemmer av Partnerskap for fred, sa Löfven.

Svenskene må få hjelp fra andre enn EU, til tross for 21 skogbranner i Sverige, som her på Korskrogen near Ljusdal. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Partnerskap for fred er Natos samarbeidsprogram med land som ønsker å bli medlemmer av forsvarsalliansen. Partnerskap for fred ble opprettet 1994, og består av 50 deltakerland, der 28 er medlem av Nato og 22 ikke er medlem.

Også andre land som ikke er med i EU, kan komme svenskene til unnsetning. Tyrkia har allerede sagt ja til å sende ett brannslukingsfly til Sverige, skriver Expressen.

Se hvor store brannene i Sverige er:

Alvorlig i Hellas

Situasjonen i Hellas er fortsatt svært alvorlig. Fremdeles truer flammene hus i byen Kineta 25 kilometer vest for Aten.

Tallet på døde etter de kraftige skogbrannene er nå oppe i 81, ifølge talskvinne Stavroula Maliri i det greske brannvesenet. Minst fire turister er blant dem. Disse er en irsk mann som var på bryllupsreise, en polsk mor og hennes sønn og en belgier.

Girogos Handrinos står utenfor det nedbrente hjemmet hans i Mati, øst for Aten. Redningsarbeidere har gått fra hus til hus i området for å lete etter omkomne. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Samtidig letes det etter flere ofre i brannruiner og utbrente biler. Fremdeles er flere personer savnet etter skogbrannene, som spredte seg svært raskt som følge av vindkast på opp mot 100 kilometer i timen.

I en villa i Mati, rundt 40 kilometer nordøst for Aten, ble 26 personer funnet døde etter brannen. Blant disse var flere små barn.

Det er meldt regn de kommende dagene, noe som gir håp om å få slukket de gjenværende brannene.

Skogbranner har ødelagt store deler av landsbyen Mati i nærheten av Aten. Hellas kaller brannene de mest dødelige i manns minne. Foto: Savvas Karmaniolas / AFP