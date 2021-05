Sosialminister Lena Hallengren seier ho har forståing for at svenske sjukehus no er så pressa at dei ønskjer hjelp frå nabolanda. Fleire sjukehus vil prøve å rekruttere sjukepleiarar og anna helsepersonell frå Noreg og Danmark på eiga hand.

Overfor SVT har svensk sjukehuspersonell og sjukehusleiarar uttrykt stor uro for om dei har nok bemanning i sommarmånadene. Fleire har teke til orde for å låne inn ressursar frå Noreg og Danmark.

– Klokka tikkar, Vi treng hjelp, seier David Konrad på eit av Sveriges største sjukehus, Karolinska sjukhuset i Solna nord for Stockholm til SVT.

Organisasjonen Sveriges Kommunar och Regioner (SKR) bad førre veke regjeringa om å formelt spørje nabolanda om hjelp.

Hallengren seier at det er innleidd ein dialog.

– For meg har det vore viktig at det har vore semje mellom Sverige, Danmark og Noreg om at det ikkje finst nokon kriterium eller avtalar som skal oppfyllast, og at det ikkje finst nokon hinder som gjer det vanskelegare for svenske regionar å rekruttere i sommar, seier ho.