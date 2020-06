Sverige har passert 5000 koronadødsfall

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oppdaterte tall fra svenske helsemyndigheter viser at det er 102 nye dødsfall i dag, og landet er nå oppe i 5041 totalt.

54.562 personer er så langt registrert smittet, og 2322 ligger i intensivpleie.

Fortsetter å skille seg ut

Til sammenlikning er det i Norge foreløpig 8660 smittetilfeller og 242 døde ifølge Folkehelseinstituttet.

Også i de andre nordiske landene er smittenivået og antallet døde knyttet til viruset lavt.

Sverige er et av verdens hardest rammede land, og ligger nå på syvende plass for antall døde per innbygger, bak Italia. Der er det er nå 48,9 dødsfall per 100.000 innbyggere, ifølge nettstedet Worldometer.

Statsminister Stefan Löfven holdt i dag en minnestund for ofrene av koronavirus i Sveriges Riksdag.

Flere ungdommer innlagt

Samtidig advarer regional overlege i Västra Östergötland Rickard Lundin om svært bekymrende smittespredning blant unge i regionen, det melder SVT om.

Västra Östergötland er regionen rundt byen Linkjöping.

Det startet i byen Motala, der det kom fire tilfeller blant studenter for to uker siden. Nå har smitten økt betraktelig.

TETTPAKKET: Folk nyter sommervarmen ved Sundspromenaden i Malmö. Smitten spres seg nå svært fort blant unge i enkelte deler av det svenske samfunnet. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Vi ser flere positive tester i aldersgruppen 1519 år som kommer fra området rundt Motala. De siste ukene har vi hatt flere innlagte pasienter under 18 år. Vi tror at skoleavslutningen kan ha ført til at smitten har spredt seg, sier overlegen til SVT.

Lundin tror også at lettede reiserestriksjoner og det fine været har bidratt.

– Vi ser tendenser til en del klyngespredning i samfunnet, og vi vil gjerne fortsette å oppfordre til forsiktighet og å holde distansen til hverandre, legger han til.

– Svenskene kan gå på jobb

NULL PROBLEM: Anders Tegnell tror ikke det er nødvendig for svensker med symptomer å holde seg hjemme mer enn sju dager. Foto: Henrik Montgomery / TT News Agency

Statsepidemiolog Anders Tegnell ble i går spurt av avisen Expressen om hvor lenge svenskene burde holde seg hjemme etter å ha blitt smittet.

– Sjefen i Stockholms smittevern Per Follin sier at stockholmere kan gå på jobben med milde symptomer, altså tross bekreftet COVID-19, hvordan ser du på det?

– Som han sier, så viser forskningen at etter sju dager kan man gå på jobb fordi det er veldig liten risk for å overføre smitte, svarer Tegnell.

Tegnell minner allikevel svensker som har blitt smittet om at de fortsatt må være forsiktige.

– De skal være litt forsiktige som alltid og holde seg til god hygiene så de ikke sprer smitten videre, sier han.

Meldingen fra Tegnell går skarpt imot rådene fra norske helsemyndigheter.

– Får du symptomer på COVID-19 i Norge skal du isolere deg helt til tre døgn etter at du er symptomfri og minst åtte dager etter at du ble syk, sier medievakten i Folkehelseinstituttet Torunn Gjerustad til NRK.

– Jeg vet ikke hvilken forskning Tegnell viser til, sier hun.