Sverige forbereder seg på en vanskelig juletid

Sverige har lenge slitt med høye dødstall og en ukontrollert smitte i samfunnet. De siste ukene har myndighetene strammet inn mer og mer.

Idag er det ventet at det kommer nye regler for julen, skriver Aftonbladet.

Siste uken i november holdt Löfven det som ble omtalt som en historisk tale. Den gangen mente han at mange svensker hadde slurvet med smittevernet, og ba derfor det svenske folket huske at mer enn 6.000 mennesker allerede har dødd av korona. Han sa også at rundt hver eneste som har dødd, finnes det noen som har mistet en forelder, et elsket barn eller en elsket venn.

Siden den gang har enda flere blitt smittet. De siste dagene har ytterligere 60 mennesker mistet livet av eller med korona i Sverige og det totale antallet mennesker som er døde av korona er nå på over 7000. Nesten 280.000 svensker er smittet.

De som vil holde den digitale pressekonferansen i dag er Stefan Löfven (S), visestatsminister Isabella Lövin, sosialminister Lena Hallengren og Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson.

Stengt i Danmark

Det er ikke bare Löfven som forbereder seg på en tøff julehøytid. I Danmark gikk statsminister Mette Frederiksen ut i går og stengte 38 danske kommuner.

– Vi må få bedre kontroll over smitten før selve julaften. Det kommer til å kreve mye av oss alle, sier hun.

Situasjonen i Danmark er alvorlig. Danske helsemyndigheter har lagt fram et anslag der de frykter så mange som 4000 nye smittede hver dag fram mot jul. De anbefaler ytterligere restriksjoner for å begrense smitten, meldte Danmarks Radio.