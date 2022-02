Feirer gjenåpning av Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Sveriges hovedstad er det knapt noen som bruker munnbind. I store grupper sitter kollegene samlet rundet bordet på restauranten. De som vil, kan fortsette festen til langt på natt – og de kan danse. Tett.

Hjemmekontoret kan pakkes sammen. Esken med munnbind kan legges langt inn i skapet. Nå er det stort sett slutt med koronatiltak i Sverige.

Oppfordring til vaksine, for de som ikke har det, noen forsterkede tiltak i helsevesenet og råd om å være hjemme hvis man er syk, består.

Men det legger ingen demper på stemningen bak baren på restauranten og nattklubben Vassa Eggen, et steinkast fra Stureplan, Stockholms tradisjonelle utelivssentrum.

FYLLES OPP: Igjen kan barer og restauranter fylles opp med gjester nå som Sverige slipper opp koronarestriksjonene. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– I begynnelsen var det helt katastrofe for oss, men etter hvert har vi lært oss å leve med det. Det var en stor skuffelse da vi måtte stenge ned igjen før jul. Jeg håper det blir med dette nå, forteller Svante Edgren.

Frem til midnatt i dag kunne han servere gjestene til klokken 22.30. En halvtime senere måtte alle gjestene ha forlatt lokalet. I kveld blir det ikke slik.

– Vi kommer til å holde åpent lengre, og trenger ikke be folk om å sitte ved bordene. Dessuten får personalet arbeide enda flere timer, noe som selvsagt er en lettelse for hele virksomheten vår.

Over toppen

POSITIV: Overlegen ved Danderyds sjukhus er positiv ti at Sverige slipper koronarestriksjonene. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Et av argumentene hjemme i Norge, for å bremse gjenåpningen, har vært at man har fryktet stort sykefravær, spesielt i helsevesenet, dersom mange smittes samtidig.

Overlege Johan Styrud, ved Danderyds sjukhus i Stockholm mener de har nådd den smittetoppen i Sverige allerede.

– Vi har hatt en fryktelig bølge omikron her på sykehuset fra midten av desember og frem til nå. Vi har hatt enormt mange syke blant personalet, men nå begynner folk å komme tilbake på jobb, så vi ser lyset i enden av tunnelen.

– Vil du si at den siste bølgen er på hell?

– Ja, man får følelsen av at den er på retur.

Styrud, som også er leder for Stockholms legeforening mener derfor det er helt riktig å fortsette gjenåpningen av Sverige nå.

– Man skal ha respekt for det her, men vi har kommet så langt i denne pandemien at det er på tide å ta neste steg. Men vi skal fortsatt passe oss, være hjemme når vi er syke og få vaksinert enda flere, sier overlegen bestemt.

Noen feirer med champagne

VENTER: Lill Berget skal snart på restaurant med vennene. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Det er også folk på Drottninggatan, en av Sveriges største handlegater, enige i. Selv om ikke alle har tenkt på en stor feiring i kveld.

– Nei ..., sier Lill Berget litt nølende.

– Det er jo fortsatt februar og man skal prøve å slanke seg litt etter julefråtsingen. Men etter hvert blir det nok tur på restaurant med flere enn to venner, sier hun

CHAMPAGNE: Pär Karlsson er blant de mange som skal feire gjenåpningen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

En annen, som ikke har tenkt å la kvelden forbigå i stillhet er Pär Karlsson.

– Dette har vi jo ventet på ganske lenge nå. Så det er «jätteskönt».

– Skal du feire?

– Ja. Det blir lunsj ute på byen i dag. Og en flaske champagne i kveld.