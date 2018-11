Mandag rykket en politipatrulje ut til en butikk i kommunen Luleå i Nord-Sverige, etter en melding om to personer som stjal smågodt.

Da politiet ankom butikken viste det seg imidlertid at de to personene hadde til hensikt å betale for godteriet.

Feilen deres, ifølge politiet, var at de brukte hendene for å fylle opp godteposene sine, istedenfor å benytte seg av spadene i butikken.

Det er SVT som skriver saken.

Har sjelden lignende saker

Politiets etterforskningsleder Jenny Blixt sier til mediehuset at det er sjelden de oppretter saker på denne typen hendelser.

Butikken har måttet kaste eskene med godteri som de to personene forsynte seg av, på grunn av hygieniske årsaker.

– Dermed kan de ha krav på erstatning, men siden vi ikke tidligere har behandlet slike saker er det vanskelig å etterforske dette videre, sier Blixt til SVT.

Hun understreker også at de to gjerningspersonene trolig ikke hadde til hensikt å forårsake skade.

Godtebutikken Lucky Lips i Oslo forteller at de har svinn som en følge av at kunder forsyner seg med fingrene. Foto: Sahar Hashemi

– Voksne verre en barn

Daglig leder for godtebutikken Lucky Lips i Oslo, Sahar Hashemi, forteller at de fleste kundene deres plukker godteri med spadene, men at det hender noen bruker fingrene til å forsyne seg.

– Da må vi kaste det, og noen ganger ber vi kundene betale for det. Det koster mye penger.

Hashemi forklarer at de på hektiske dager kan ha opptil 1000 kroner i svinn, som en følge av at folk plukker godteri med fingrene eller mister godteboksene på gulvet.

– Det verste er at det er voksne, ikke barn, som gjør det mest. Og når jeg sier ifra til dem svarer de: «Men jeg har jo rene hender».

På grunn av problemet har den daglige lederen måtte henge opp lapper både i og utenfor butikken, der folk bes om å bruke spade.

Beskjeden til godtebutikken Lucky Lips` kunder er klar: plukk godteri med spadene, ikke med fingrene. Foto: Sahar Hashemi

Hashemi sier at hun håper folk vil tenke seg om en ekstra gang neste gang de plukker smågodt i butikken.

– Folk må bli mer hygieniske.

– Liten risiko for matforgiftning

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Catherine Signe Svindland, forklarer at bakterier og virus fra hender, klær eller dråpesmitte kan være en risiko dersom man kjøper godteri fra åpne bokser.

– Det er vanligvis liten risiko for matforgiftning fra godteri, men du kan være uheldig dersom kundene før deg har forurenset godteriet med skadelige bakterier eller virus.

Seniorrådgiver Catherine Signe Svindland i Mattilsynet anbefaler folk å kjøpe ferdig innpakket godteri eller godteri i beholdere som er plassert høyt oppe, dersom de er bekymret for bakterier. Foto: Mattilsynet

Hun anbefaler butikkene å plassere godteriet høyt nok til at barn ikke har direkte tilgang på det, og å bruke lokk på boksene.

– Godteriet bør heller ikke plasseres slik at man må bøye seg over det for å forsyne seg.