Svenskene åpner for å skrote dagens blokkpolitikk

Dagen etter valget i Sverige har analysebyrået Inizio, på oppdrag for Aftonbladet, undersøkt hva slags regjering svenskene ønsker seg.

41 prosent svarer at de vil ha en regjering med partier fra begge blokkene.

32 prosent ønsker en regjering der Alliansen regjerer med Sverigedemokratene.

14 prosent ønsker at den største blokken skal regjere – uavhengig av hvilken blokk som er størst.

10 prosent svarer «Vet ikke».

Kun to prosent ønsker en regjering med Sverigedemokratene (SD) og Sosialdemokratene (S).

Det er med andre ord to alternativer som peker seg ut i undersøkelsen. Ett der svenskene får en blokkoverskridende regjering, og ett der Alliansen samarbeider med Sverigedemokratene.

– Valget er blokkpolitikkens slutt

Valgnatten ventet statsministeren Stefan Löfven (S) i det lengste med å kommentere resultatet. Da han møtte sine egne sa statsministeren at det er naturlig å se for seg blokkoverskridende løsninger.

– Uansett valgutfall, bør denne kvelden bli blokkpolitikkens slutt, sa statsministeren.

Löfven har fridd til Allianse-partiene Centerpartiet og Liberalerna flere ganger, men har så langt fått til svar at Moderaternes Ulf Kristersson er førstevalg som statsminister.

Löfven nekter å gå av

Nå viser en annen undersøkelse, som Kantar SIFO har gjennomført på vegne av TV4, at mange svensker er positive til Löfvens forslag.

51 prosent svarer at de er positive til at Stefan Löfven leder en regjering med ett eller flere partier fra Alliansen.

1011 svensker ble spurt «Skal man bryte opp eller fortsette med dagens blokkpolitikk?»

64 prosent svarer at man skal bryte opp, skriver Expressen.

19 prosent ønsker å fortsette, mens 66 prosent svarer at dagens blokkpolitikk er «ganske eller veldig dårlig».

Bare tre prosent synes dagens blokkpolitikk er bra.

22 prosent ønsker en regjering hvor Alliansen samarbeider med partier fra den rødgrønne blokken.

Jevnt

Tirsdag formiddag lå de rødgrønne partiene an til å få 144 representanter i Riksdagen, mens de borgerlige partiene i Alliansen ligger an til å få 142.

Det endelige resultatet etter søndagens valg ventes å være klar i løpet av fredagen når alle stemmene er opptelt, men flere svar kan være klar onsdag også når tellingen av rundt 200.000 forhånds- og utenlandsstemmer skal være fullført.

Mandag førte en feilkoding til at Sverigedemokraterna først ble gitt et mandat for lite. Funksjonæren som utførte feilen ringte først inn det foreløpige resultatet for riksdagsvalget til Valmyndigheten, deretter for kommunevalget og til sist for valget på nytt landsting.

– I Västra Götaland snakker man jo ikke om landsting, men om region. Det var sent på kvelden og jeg gjorde feil, sier valgfunksjonæren til Aftonbladet.

Ifølge en utregning fra matematikkprofessor Svante Linusson ved Kungliga Tekniska høgskolen (KTH) er det bare sju stemmer i riksdagsvalget som gjør at det mye omtalte mandatet tirsdag formiddag lå hos SD og ikke hos Centern.