Svenskeid tanker oppbrakt i Hormuzstredet

Arrestasjonen av den britiske tankeren er et mareritt for Storbritannia. Ikke bare er dette en krise for de 23 besetningsmedlemmene som man nå ikke vet den videre skjebnen til, men dette øker faren for at britene blir dratt inn i en væpnet konflikt med Iran i Den persiske gulf.

Storbritannia er fanget midt i konflikten mellom USA og Iran. Donald Trump har trukket seg fra atomavtalen med Iran, og gjeninnført økonomiske sanksjoner mot landet.

Storbritannia og EU er imot Trumps Iran-politikk og har kjempet for at avtalen med Iran er den beste løsningen for å hindre at Iran utvikler atomvåpen.

Britene har ønsket å deeskalere konflikten i området og har derfor sluttet å eksortere hver eneste britiske skip gjennom Hormuz-stredet.

Nå vil det bli satt spørsmålstegn ved den politikken. Dessuten kan kravet om å bli med i en USA-ledet militærkoalisjon i området øke i styrke.