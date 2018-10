Svenske skal ha mottatt lønn fra kommunen i 14 år – uten å jobbe

SV: – Uklokt å la amerikansk hangarskip komme til Norge

– Det er uheldig i forhold til Russland, sier SVs Lars Haltbrekken om at gigantskipet USS Harry S. Truman blir med i Natos storøvelse Trident Juncture i Norge. Forsvarskilder sier til NRK at man må regnet med et russisk svar.