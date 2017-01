Ifølge den svenske avisen Dagens Nyheter skal ansatte ved 46 sivile etater ha gjennomgått slik krigstrening i dyp hemmelighet. Avisen skriver at hensikten er å bygge opp et nytt totalforsvar som kan møte nye trusler.

På kursene skal Russland bli beskrevet som truende selv i fredstid, og i et krigsspill som inngår i opplæringen, blir blant annet den svenske øya Gotland utsatt for et angrep.

UTPLASSERTE RAKETTER: Russland har utplassert det avanserte rakettsystemet Iskander M i enklaven Kaliningrad ved Østersjøen. Her blir rakettsystemet vist fram under en militærparade i Moskva i 2015. Foto: Alexander Zemlianichenko / Ap

Ukelangt kurs

Siden den nye opplæringen ble igangsatt i 2014, skal 400 nøkkelpersoner fra 46 ulike sivile myndigheter fra alle sektorer i samfunnet, ha blitt kalt inn. Representanter fra kommuner i landsdeler som anses å være utsatt, har også fått del i det hemmelige, ukelange kurset.

Et hovedtema er hvordan Russland har senket terskelen for bruk av militærmakt, det økte militære nærværet i Østersjø-området og områdets økte strategiske betydning. Gråsonen mellom krig og fred er et annet tema. Deltakerne får informasjon om hvordan en fremmed makt kan bruke falske nyheter, påvirkningskampanjer, økonomiske eller psykologiske midler for å underminere et lands myndigheter.

Flere av kursene er avholdt inne i militærleirer, på avsperret område. Deltakerne har måttet legge igjen mobiltelefoner utenfor, i frykt for avlytting.

Sabotasje mot infrastruktur

I mai i fjor ble Sverige rystet av sabotasje som rammet svensk infrastruktur. Svensk politi pekte tidlig mot fremmede makter, og sikkerheten rundt en rekke telemaster ble skjerpet i samarbeid med det svenske politiets sikkerhetstjeneste, Säpo.

ØDELA INFRASTRUKTUR: Den 300 meter høye telemasten utenfor Borås ble utsatt for sabotasje i fjor, og tusenvis mistet radio- og tv-signaler. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Sabotasjen rammet en rekke kommuner, fikk en nødsentral til å kollapse og lammet flytrafikken da en radar falt ut. Den svenske terrorforskeren Hans Brun pekte på Russland i et intervju med Sveriges Radio.

Tidligere i dag advarte en ny studie fra Sveriges utenrikspolitiske institutt (UI) om russisk desinformasjon og spredning av falske nyheter i Sverige. Slik aktivitet er økende, og UI mener dette var ekstra tydelig da Riksdagen skulle stemme over Sveriges avtale med Nato i mai fjor.

Nato-samarbeid provoserer Russland

Det er ingen hemmelighet at det er det spente forholdet til Russland som er bakgrunnen for svenskenes ønske om å knytte seg nærmere til den nordatlantiske forsvarsalliansen i en tid der Russland oppleves som stadig mer truende. Nato-samarbeidet innebærer i korthet at Sverige lettere skal kunne støtte og ta imot støtte fra Nato ved kriser.

Sjefen for det svenske instituttet for høyere totalforsvarsutdanning, IHT, som er en del av Forsvarshøyskolen, Lars Hedström, bekrefter overfor Dagens Nyheter at slik opplæring i kriseforståelse foregår.

Han bekrefter at kurset inneholder opplæring rundt dagens trusselbilde og den sikkerhetspolitiske utviklingen, men innholdet i kurset er hemmelig.

– Dette er en del av krigsplanleggingen. Det sivile samfunn er akkurat som det militære, en del av Sveriges totalforsvar. I en moderne krig er den sivile infrastrukturen og virksomheten også viktige mål for en angriper, sier Hedström.