Svenske rekrutter sendt hjem etter varsler om utilbørlig adferd blant befalet

En rekrutt forteller til Sveriges Television at han ble slått i ansiktet av en overordnet. De som ikke klarte å ta 100 kilo i benkpress fikk beskjed om at de var homser, sier han.

– Krenkelsene skjedde hele tiden, sier han. Samtidig understreker han at han er klar over at det skal være utmattende og krevende å være rekrutt. Han var forberedt på lite søvn og lite mat.

Han er en av mange som over tid har reagert på behandlingen av rekruttene.

Fått varsler i flere år

Fungerende garnisonssjef Per Nilsson sier de har forsøkt å jobbe med disse sakene i flere år, men innrømmer at det nok ikke har vært nok.

Ifølge en intern rapport gikk det i en vulgær sjargong, og avstraffing ble gjort kollektivt. De unge ble tvunget til å være med på aktiviteter til tross for skader og sykdom, skriver Dagens Nyheter.

De unge skal ha blitt dårlig behandlet både av befal og andre vernepliktige.

– Rekruttene ble latterliggjort og fikk beskjed om at de klynket og klaget når de tok opp denne saken, sier Olof Wärmlander. Han er talsmann for Vernepliktsrådet som ivaretar de vernepliktiges rettigheter.

Han sier både han og Forsvaret er enige om at det ikke er noen motsetning mellom god opplæring og disiplin.

– Men denne behandlingen vi hører om her gjør ikke vernepliktige til bedre soldater. Og det skader samfunnets tillit til Forsvaret, sier han til Sveriges Radio.

Sender befal på kurs

Nå har Forsvaret i Sverige sendt hjem 500 rekrutter til en tidlig juleferie fra et regiment i Enköping. Tilbake er befalet som nå i tre dager skal jobbe med denne saken.

– Vi ser at det er ett fåtall individer som oppfører seg slik. Det har også eksistert en taushetskultur der man har sett slik oppførsel uten å reagere, regimentets kommunikasjonssjef. Therese Timpson.

Sjefen for regimentet, Johan Axelsson, innrømmer at rekruttene har møtt det han kaller et «destruktivt lederskap». Han sier de har blitt utsatt for for høy belastning i forhold til deres utdanningsnivå.

Johan Axelsson sier at en taushetskultur har beskyttet en uønsket adferd i regimentet. Foto: SVT

– For å ta tak i dette med det samme, valgte vi å sende rekruttene hjem, sier han.

Nyhetsbyrået Ritzau skriver at befalet i løpet av en uke skal gjennom et lynkurs som skal gjøre dem bedre rustet til å håndtere problemene. Ledelsen i regimentet skal også utvikle en plan for hvordan utdanningen av rekrutter kan gjennomføres på en bedre måte.

I 2017 gjeninnførte Sverige verneplikt etter at det hadde vært en hvilende bestemmelse i noen år.