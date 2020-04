Svenske myndigheter: – Vi klarte ikke å beskytte våre eldre

– Det er veldig alvorlig, og det er en fiasko for samfunnet. Jeg vil si at vi ikke lykkes med å beskytte den gruppen, sier sosialminister Lena Hallengren i et intervju med SVT.

Hun støtter dermed statsepidemiolog Anders Tegnell som tirsdag beklaget at de ikke tok situasjonen på alvor i starten av pandemien. Tegnell mener nå at eldreinstitusjonene burde vært isolert på et tidligere tidspunkt.

I Sverige er 2 586 mennesker bekreftet omkommet som følge av koronaviruset torsdag, ifølge det svenske Folkehelseinstituttet. Bare det siste døgnet har 124 dødsfall blitt rapportert inn. Sett i forhold til folketallet, er det i Sverige nå fem ganger så mange med påvist koronasmitte som har dødd, som i Norge.

Mange av de omkomne er eldre over 70 år på institusjoner.

– Vi må lære av det, vi er ikke gjennom pandemien ennå, sier Hallengren.

Sverige har fått kritikk for sin koronahåndtering, men får støtte fra Verdens helseorganisasjon, som mener den kan bli stående som et eksempel til etterfølgelse.

WHO mener svenskene har vist, gjennom endret atferd, at det er mulig å holde et samfunn åpent til tross for at smittesituasjonen ikke er under kontroll.

STÅR «ALENE»: Mens de fleste land har lukket det meste, har svenskene holdt åpent. Her er blomster til minne om de døde, på Mynttorget i Stockholm. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / NTB Scanpix

– De eldre betaler en høy pris

Arbeidssituasjonen for mange i den svenske eldreomsorgen har fått sterk kritikk under koronakrisen. Arbeidsmengden er stor og tempoet høyt.

– Det er mye det har vært snakket om lenge som nå har kommet til overflaten i eldreomsorgen. Det dreier seg om utrygge forhold, utdanning og hvordan man forholder seg til anbefalinger. Men det er et faktum at det er de eldre som må betale en høy pris, sier Hallengren.

Hun håper også at dagens situasjon kan føre til bedre arbeidsforhold for ansatte i eldresektoren på sikt.

– Det handler om at vi ikke bare skal hylle dem for den fantastiske jobben de gjør nå, men også jobber for at de får bedre arbeidsvilkår i framtida, sier Hallengren.