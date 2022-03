Nato sin generalsekretær Jens Stoltenberg sa til nordiske journalistar etter Nato-møtet fredag, at Sverige og Finland er dei to landa som raskast kunne vorte medlem av Nato.

På spørsmål frå ein svensk journalist om kva som ville skjedd dersom Sverige skulle vorte angripe av Russland, svarte Stoltenberg mellom anna:

– Sverige er ein veldig nær partnar av Nato. Vi trenar saman, og vi har bestemt oss for å ytterlegare styrke både utveksling av informasjon, etterretning og konsultasjonar. Sverige og Finland deltek på dei fleste ministermøta om konflikten i Ukraina.

Parti på vippen

Men i det tradisjonelt svært nøytrale Sverige, kan det no gå mot ein søknad om Nato-medlemskap.

Det omstridde partiet Sverigedemokraterna kan med sine 62 representantar, sikre fleirtal i Riksdagen for ein søknad. Det melder Sveriges Radio.

Pressesjefen i partiet, Oskar Cavalli-Bjørkmann, stadfestar at saka no er til diskusjon.

– Partileiinga har diskutert saka dei siste dagane, og vi kjem tilbake til dette i nær framtid, skriv Cavalli-Bjørkmann i ein e-post til Dagens Nyheter, som også er vidaresendt til NRK.

Sverigedemokraterna var i mange år urørlege for politiske motstandarar, men har no ein betydeleg politiske posisjon i Sverige.

Både i Sverige og Finland går no debatten om dei bør eller skal søke om medlemskap i Nato.

Den finske sosialdemokratane er tydelege på at dette ikkje er aktuell politikk, slik den tryggingspolitiske situasjonen er i Europa no. Men debatten går.

– Ikkje beskytta

Ei spørjeundersøking utført av Demoskop for Aftonbladet, syner at det for første gong er fleirtal i Sverige for Nato-medlemskap.

– Vår eigen sikkerheitssituasjon er påverka, og du kan sjå kva som har skjedd med Ukraina som ikkje er medlem av Nato.

Det seier toppsjefen i Demoskop, Karin Nelsson, til Aftonbladet.

Då Stoltenberg møtte media i dag, understreka han at så lenge Sverige og Finland ikkje er medlemer, så er dei heller ikkje beskytta på same måte som Nato-land.

I Nato-pakta blir det slått fast at i artikkel 5 at angrep på eitt medlemsland, er eit angrep på heile Nato-alliansen.

– Den ubrytelege og absolutte tryggingsgarantien gjeld jo ikkje for Sverige. Vel landa å melde seg inn i Nato, vil Sverige òg omfattast av det, sa Stoltenberg.

NØYTRALE: Sverige har ein lang tradisjon for å vere eit av dei mest nøytrale landa i Europa. Finland har med si lange grense mot Russland, vald å vere varsame i tryggingspolitikken. Landa som er farga med blå, er medlemer i Nato.

Vil dele meir med Nato

Jens Stoltenberg er tydeleg på at det ikkje er opp til han eller Nato om Sverige og Finland vil eller skal bli medlemer.

– Vi respekterer det dersom Sverige og Finland vel å stå utanfor, og vi respekterer det om dei vel å søkje medlemskap. Eg seier dette for å understreke at det er slike val frie, suverene statar gjer sjølv.

Stoltenberg sa at det er nettopp dette ikkje president Putin har respekt for.

– Det Putin har sagt om at dersom Sverige og Finland søkjer medlemskap i Nato, vil det bli militærtekniske konsekvensar. Det er jo ein utilslørt trussel som nettopp prøver å fråta suverene statar retten til å velje si eiga framtid, sin eigen sjølvråderett.

Den svenske utanriksministeren, Ann Linde, stadfesta etter Nato-møtet i dag at Sverige kjem til å dele meir informasjon framover.

– Auka utveksling av informasjon og koordinerte øvingar med Nato, er nøkkelen i dagens situasjon, skreiv ho på Twitter.