Svenske medier: Sveriges regjering vurderer å gå av

Den svenske regjeringen vurderer å gå av og overlate makta til Alliansen og Anna Kinberg Batra fram til neste valg, sier kilder til Aftonbladet.

Også SVT har kilder på at det er muligheter for at den svenske regjeringen går av i dag.

– Det finnes absolutt en potensiell risiko for at han varsler avgang, sier en kilde til SVT Nyheter.

Onsdag varslet fire borgerlige opposisjonspartier mistillitsforslag mot tre av Löfvens ministre, infrastrukturminister Anna Johansson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.