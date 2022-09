Ifølge Aftonbladet er det funnet vrakrester og oljesøl der flyet skal ha styrtet. Det er ikke funnet overlevende, melder Expressen.

– Det har jo krasjet. Sjansen for å finne overlevende er minimal, sier Lars Antonsson i sjø- og flyredningssentralen til avisen.

Ifølge den tyske avisen Bild skal det ha vært en familie på tre og en pilot ombord i flyet.

Kort tid etter at flyet tok av skal det ha kommet meldinger om trykkproblemer i kabinen. Kort tid etter det brøt all kontakt, skriver Bild.

Flyet styrtet ifølge Camilla Lind i det svenske Luftfartsverket klokka 19.45 i Østersjøen utenfor Latvia. Det opplyser hun til Ekot. Flyet er registrert i Østerrike, og er et Cessna 551-fly.

Data fra Flightradar viser at flyet i minuttene før 19.45 mistet høyde i raskt tempo. Det forsvant fra Flightradar rett før klokka 20.

Flightradar viser at et svensk redningshelikopter er på vei mot der flyet skal ha styrtet.

Ifølge pressetalsperson Johan Walström i Sjöfartsverket er et større fartøy på vei til ulykkesstedet, i tillegg til et helikopter og et fly tilhørende den svenske kystvakten.

Skal ikke ha sett pilot i cockpiten

Overfor SVT bekrefter det svenske forsvaret at de følger med på situasjonen, men vil ikke uttale seg om hva slags tiltak de gjør som følge av styrten.

Latviske myndigheter vil overta redningsaksjonen.

– Et tysk og et dansk jaktfly har vært oppe og forsøkt å få kontakt, sier Wahlström i Sjöfartsverket til Aftonbladet.

Ifølge Walström skal ikke noen av flyene ha sett at det satt en pilot i cockpiten.

Svenske medier skrev for kort tid siden at man frykter at flyet skal styrte, og at det hadde lite drivstoff igjen. Tyske myndigheter fikk ikke tak i piloten eller noen om bord.

Fire personer er om bord. Flyet skulle egentlig lande i Köln i Tyskland fra Jerez i Spania, men fortsatte forbi flyplassen og mot Baltikum, melder Dagens Nyheter.