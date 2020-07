Lindstedt var anklaget for å ha gått utover sine fullmakter i sitt forsøk på å få løslatt en svensk-kinesisk forlegger mens hun var Sveriges ambassadør til Kina. Og for å ha satt forholdet mellom Sverige og Kina i fare.

Fredag ble hun frikjent for alle anklagene i Stockholms tingrett, melder SVT.

Ikke siden 1794 har det vært en tilsvarende anklage mot en svensk ambassadør.

– Det er uvirkelig, for å ikke si Kafka-aktig, å stå tiltalt for brudd på rikets sikkerhet, sa Anna Lindstedt under rettssaken.

Var anklaget for brudd på rikets sikkerhet

Sentralt i saken var et møte mellom to kinesiske forretningsmenn og datteren til den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai som Lindstedt arrangerte på et hotellrom i Stockholm i januar i fjor.

Målet var å forhandle fram en avtale som kunne bidra til løslatelsen av Gui, som er dømt til ti års fengsel i Kina.

Handlet i tråd med sitt mandat

Det svenske utenriksdepartementet sier at de ikke visste om møtet, og at de først fikk vite om det da Angela Gui, datteren til forleggeren, tok kontakt og fortalte at hun ble presset til ikke å kritisere Kina som en del av en eventuell avtale.

Dette mente påtalemakten var et misbruk av Lindstedts stilling som diplomat.

Dommen fra Stockholms tingrett slår fast at Lindseth handlet på en måte som var i tråd med hennes oppdrag som ambassadør.

Og at de to forretningsmennene som deltok på møtet ikke kan ansees for å ha representert en utenlandsk makt.