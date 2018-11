Svenske ble nektet nytt passord – sendte brevbombe til selskapet

Brevbomben var adressert til to navngitte ansatte i det britiske kryptovalutaselskapet Cryptopay og ble sendt i november i fjor.

Men bomben endte i stedet opp hos et regnskapskontor som tidligere hadde hatt Cryptopay som kunde, skriver BBC.

Først i mars i år åpnet en ansatt ved kontoret konvolutten, men avbrøt da han så det mistenkelige innholdet.

– Det var flaks at den ansatte rev opp konvolutten på midten i stedet for å løfte flippen. Da ville bomben gått av, sier sjef for kontraterrorisme i politiet Clarke Jarret.

Ba om nytt passord

Etterforskerne sikret seg DNA fra konvolutten og gjennom Interpol fikk de treff på en svensk statsborger.

I august i fjor sendte svensken en e-post til Cryptopay og ba om å få tilsendt et nytt passord til brukerkontoen sin. Han fikk avslag fordi det var i strid med selskapets personvernregler.

Politiet mener dette var motivet for at han senere samme høst sendte den hjemmelagde bomben til det han trodde var selskapets kontor i bydelen Hackney i London.

Da svensk politi ransaket mannens hjem fant de flere gjenstander som kunne brukes til å fremstille bomber.

Dømt for flere trusler

Mannen ble i Stockholms tingsrett dømt til seks og et halvt års fengsel for drapsforsøk. Brevbomben var bare ett av en rekke tiltalepunkter.

43-åringen var blant annet tiltalt for å ha sendt brev med hvitt pulver til statsminister Stefan Löfven og 20 andre svenske politikere i løpet av fjoråret. Pulveret viste seg å være ufarlig.

Svensken ble pågrepet i mai i år, og har hele tiden nektet straffskyld, ifølge nyhetsbyrået AFP.

En talsperson for Cryptopay sier til BBC at de er glade for at gjerningsmannen ble funnet og dømt, men at de likevel vil høyne sikkerheten rundt sine ansatte.

– Vi er lettet over at ingen av de ansatte i regnskapsselskapet ble skadd. De fleste av våre ansatte er spredd rundt i Europa, men vi vil likevel iverksette tiltak for å trygge sikkerheten deres,