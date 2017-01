Svenskbygd jagerfly styrtet på barneforestilling

Det var et fly fra det thailandske luftforsvaret som styrtet ved Hat Yai flyplassen i Songkhlaprovinsen lørdag formiddag.

Flyet var med på et forestilling i forbindelse med feiringen av barnas dag da det skjedde.

Piloten, Dilokrit Pattavee, skøyt seg ikke ut av flyet og mistet livet. Ingen på bakken ble skadd.

En kraftig røyksøyle sto opp fra ulykkesstedet. Dette er første gang en pilot omkommer i styrt med et JAS 39 Gripen. Foto: AP

Piloten syk?

I svenske medier blir det spekulert om piloten kan ha fått et illebefinnende.

– Det virker som han plutselig ble syk eller at noe annet har skjedd med ham, sier flyekspert Janne Höglund ved Göteborgs-Posten til egen avis.

Et av de tolv JAS 39 Gripen som Thailand har kjøpt fra Sverige. Bildet er tatt i 2015. Foto: NICOLAS ASFOURI / Afp

Höglund mener det ikke ser ut til at det noe i veien med flyet før de plutselige bevegelsene som ender med bakkekontakt.

– Dette er noe det er viktig å finne ut. Hvorfor skøyt han seg ikke ut?

Moderne jagerfly

Thailand hadde inntil ulykken i dag tolv jagerfly av typen JAS 39 Gripen. Flyene er produsert av SAAB, og skulle egentlig til det svenske luftforsvaret.

De ble tilbudt på det internasjonale markedet da svenskene bestemte seg for å investere mindre enn planlagt i sitt forsvar.

Denne ulykken i Ungarn i 2005 regnes ikke som en styrt. Flyet fikk store skader da pilotene ikke fikk det ned på rullebanen i tide. Foto: Josef Vostarek, Josef Vostarek / Ap

SAAB er selvfølgelig interessert i å finne ut hva som har skjedd.

– Vi har fått en del informasjon om ulykken, og beklager det inntrufne. Våre tanker går til de etterlatte, sier pressesjef i SAAB, Helene Lindstrand til Göteborgs-Posten.

Hun ønsker ikke å være med på noen spekulasjoner om hva som kan ha gått galt.

– Vi følger klare retningslinjer i slike saker, sier hun, og opplyser om at de vil gi informasjon til myndighetene i Thailand dersom det er ønskelig.

Dette er sjette gang siden 1986 at et JAS 39 Gripen styrter. Det er første gangen at piloten omkommer.