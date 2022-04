Svenska Dagbladet: Sveriges statsminister vil inn i Nato

Onsdag tok statsminister Magdalena Andersson imot den finske statsministeren Sanna Marin i Stockholm. Moglegheita for å bli Nato-medlem var eit av tema som stod på agendaen.

– Eg synast, som Sveriges statsminister, at det er veldig viktig at me analyserer dette, sa Andersson på pressekonferansen.

Den svenske statsministeren fortalde at både Sverige sin utanriksminister og forsvarsminister jobbar med partia i Riksdagen med å sjå på moglegheitene for eit svensk Nato-medlemskap.

– Ut ifrå det kjem me til å gjera ei avgjerd i Sverige om kva som er best for det svenske folket og Sverige si tryggleik.

Svenska Dagbladet meldte tidlegare i dag at Andersson vil at Sverige skal bli medlem av Nato i juni. Statsministeren ville ikkje kommentera spekulasjonen på pressekonferansen i dag.

– Ingen val er utan risiko

Både i Finland og Sverige er Nato-debatten blitt meir aktuell som følge av krigen i Ukraina.

– Me har snakka om tidsplanen, når prosessen starta i Finland og Sverige, og at dei ikkje er så forskjellige. Eg trur det er god grunn til det.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson heldt i dag ein pressekonferanse saman med den finske statsministeren Sanna Marin (t.h.). Foto: Paul Wennerholm / AP

Statsminister Andersson fortalde at dei har fått ei veldig grundig utgreiing frå Finland.

– Me har ein liknande, litt annleis, men liknande prosess i Sverige no. Eg meiner det er viktig å gjera ein seriøs analyse, og å tenka nøye gjennom desse spørsmåla.

Samtidig ser ho ingen grunn til å utsetta analysen eller prosessen.

Andersson seier at Finland og Sverige vil halda fram med sitt nære samarbeid, sjølv om kvart land har rett til å ta ei avgjerd åleine.

– Det er også klart at me må diskutera forskjellige moglegheiter, og at ingen val er utan risiko.

Ueinige om krav

Partiet til Andersson, Socialdemokraterna, har kalla inn til eit møte 24. mai der partiet ifølge svenske medium vil ta endeleg stilling til Nato-spørsmålet.

Socialdemokraterna kjem til å få den avgjerande stemma i det svenske parlamentet, Riksdagen.

Blant partia i Riksdagen er det usemje om kva som krevjast for å søka medlemskap i Nato.

Partiet Moderaterna meiner det er nok med eit enkelt fleirtal, altså meir enn 50 prosent av stemmene.

Socialdemokraterna meiner på si side at forslaget må få 75 prosent av stemmene i Riksdagen.

Finland varslar avgjerd innan veker

Statsminister i Finland, Sanna Marin. Foto: PAUL WENNERHOLM / AFP

Ifølge statsminister Sanna Marin vil Finland si avgjerd om Nato-medlemskap komma i nær framtid.

– Eg kan ikkje gje eit eksakt tidspunkt for ei avgjerd, men det vil gå fort. Det er snakk om veker, ikkje månader, sa Marin under pressekonferansen.

Ho håper Sverige og Finland tek same avgjerd.

– Det ville vore bra om me tok same val i framtida, men det er ikkje eit krav. Men det ville vore veldig bra å ta same val og ha same tidsplan.