Svensk student hindra deportasjon av afghansk mann

Måndag denne veka skulle ein 52 år gammal mann bli deportert frå Sverige til Afghanistan. Den svenske aktivisten Elin Ersson forsøkte å hindre dette.

Ersson bestilte flybilletten etter at ho og andre aktivistar fann ut at mannen skulle sendast med det aktuelle flyet.

Ho hindra flyet frå å lette frå svensk jord ved å nekte å setje seg på plassen sin ved avgang.

– Dette er fullstendig lovleg

Gjennom ei direktesending på sin eigen Facebook-profil dokumenterte ho hendinga på engelsk. I løpet av to dagar har videoen hennar to millionar visingar, og 32.000 personar har delt den.

– Eg gjer det eg kan for å redde ein person sitt liv, fordi han kjem til å bli drepen i Afghanistan, seier ho i videoen.

Ifølgje Ersson sjølv, braut ho ikkje nokre reglar ved å hindre flyet i å ta av frå flyplassen i Göteborg.

– Dette er fullstendig lovleg og eg har ikkje gjort noko ulovleg, seier Ersson til flyverten som ber henne om å slutte å filme.

– Ho har brote regelverket

Lars Skoglund ved grensepolitiet i Västra Götland seier at deportasjonen ikkje har blitt gjennomført av dei, men truleg av eit politidistrikt i nærleiken.

Han trur Ersson sine handlingar vil få konsekvensar, og at mannen truleg vil bli deportert likevel.

– Det er ekstremt sjeldan at vedtaka for utsending blir revurdert grunna ei suspendert utvising, seier han til svenske ETC.

Pressesjef ved Swedavia som driv Landvetter flyplass, Hans Uhrus, bekreftar ovanfor Göteborgs-Posten at hendinga har funne stad. Uhrus meiner at Ersson har brote regelverket ved å ikkje følgje flyvertane sine ordrar.

Uhrus er ikkje sikker på om det vil få konsekvensar for Ersson.

– Ho har brote det gjeldande regelverket ved å ikkje høyrt på piloten og kabinpersonalet. Det er vanskeleg å seie kva slags rettslege konsekvensar ho vil få. Det er alltid ei individuell vurdering, seier Uhrus til avisa.