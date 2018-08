Svensk politisjef: – Det kan komme nye bilbranner i natt

– Det er en sjanse for at brannene vil fortsette i natt, men de kan nå dukke opp på helt nye steder, sier Rickard Fremark, politisjef i Östra Fyrbodal til NRK.

Politisjefen snakker på bakgrunn av de mange påsatte bilbrannene i de svenske byene Göteborg og Trollhättan mandag kveld.

– Vi jobber nå med å spre trygghet. Vi vil ikke at folk skal uroe seg, der vi også har mulighet til å bevilge store ressurser fra region vest, sier Fremark.

Ifølge SVT har politiet også bevilget ekstra ressurser til den kommende natten.

Sier det finnes et «parallellsamfunn»

Nærmere 150 biler ble påtent mandag kveld og natt til tirsdag.

I tillegg til Göteborg og Trollhättan, har det også stått flammer i både Helsingborg og Malmö.

Fremark sier det virker som at brannene har sammenheng, der de er påtent på cirka samme tidspunkt, og flere av gjerningspersonene som er sett har brukt masker.

På spørsmål om hva som er motivasjonen bak brannene, drar politisjefen frem at det finnes et utenforskap i samfunnet.

– Det er flere teorier om hvorfor brannene tennes. Én av dem er at det finnes et «parallellsamfunn» som har en egen struktur og som ikke stoler på myndighetene, sier Fremark, og legger til at de har aktører i politiet som jobber med dette daglig.

– De er en gruppe av blandet etnisitet og bakgrunn. De styrer regler og normer helt selv, og holder i hovedsak til i Kronogården og andre deler av Stor-Göteborg, sier politisjefen uten å kunne bekrefte at de vet det er disse som er skyldige i nattens branner.

– Er disse sinte på politiet og samfunnet?

– De brukte harde ord mot oss, men ikke spesielt mye vold. Det er vanskelig å si noe om motivasjonen. Disse hendelsene har oppstått ved jevne mellomrom, og spesielt vært gjennomgående rundt skolestart de tre siste årene, sier Fremark.

Beboer: – Det har blitt verre

I løpet av de neste dagene, understreker politisjefen at de vil ha et bedre bilde av situasjonen.

Foreløpig er to personer mistenkte og én etterlyst, skriver SVT tirsdag kveld.

Flere av de involverte skal være kjenninger av politiet, og være fra rundt 15 til over 20 år. Politiet har kontakt med noen av de yngres foreldre, opplyser Fremark.

SPILTE SPILL: Salwa Abdul-Rahman satt i leiligheten og spilte dataspill da hun hørte det smalt på gaten. Hun tror gjerningsmennenes motivasjon er å skremme. Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

– Disse befinner seg i miljøer som potensielt kan være svært skadelige, sier han.

Salwa Abdul-Rahman bor nær Frölunda Torg - et av områdene hvor det var flere bilbranner.

24-åringen har bodd i området nesten hele livet, og hun merker miljøet har endret seg med årene.

– Det har blitt mer uroligheter i området i løpet av de siste årene. Jeg tror disse miljøene får med seg generasjon etter generasjon slik at de blir flere og smitter hverandre, sier Abdul-Rahman, og sikter med dette til parallellsamfunnet politiet også snakket om.

Abdul-Rahman er født og oppvokst i Sverige, men har foreldre fra Palestina.

Hun forteller NRK at hun blir nervøs fordi hun merker folks syn på innvandrere har endret seg i nabolaget gjennom årenes «opprør».

– Jeg merker at folk har blitt mer skeptiske til innvandrere. Det er typisk at de starter slike branner rett før valget for å spre negative følelser hos folk, der de blir sinte og redde. Det er viktig å være kritisk til hva man ser og hører og ikke la alle følelser ta overhånd, sier hun.

FULL FYR: Utenfor Frölunda Torg står flere «bilskjeletter» etter de mange brannene. Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

– Jeg er redd for ungdommene

NRK møter også Mehmet Saglik (39) som bor i samme område, og opplevde å være der midt under «brann-kaoset».

Mandag kveld hadde han tilfeldigvis flyttet bilen fra gaten - noe han var sjeleglad for i ettertid.

REDD: Mehmet Saglik sier miljøet i boligområdet har blitt verre. Han har små barn og begynner å føle seg mindre trygg. Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

– Jeg så noen ungdommer som løp herfra. Det smalt og folk løp overalt. Hadde jeg parkert hvor jeg først stod hadde nok den bilen røket. De hadde jo tatt alle de andre bilene langs veien, sier Saglik.

39-åringen er vokst opp i området og bor der fortsatt. Han har alltid trivdes, men sier nå at han begynner å bli urolig.

– På bare ett år er det to til tre biler som har blitt påtent rett over gaten her. Nå har det bare blitt mer og mer. Skal jeg være helt ærlig er jeg redd for ungdommene. Kan de gjøre dette, så kan de kanskje gjøre mer, sier han.