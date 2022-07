Svensk politi: Terrorsiktet mann hadde flere mål enn psykiateren han drepte

Den 32 år gamle Theodor Engström har erkjent at han knivstakk og drepte Wieselgren i Visby på Gotland, den 6. juli. Det sier hans forsvarer.

Mandag ble det kjent at drapet etterforskes som terror.

Wieselgren deltok i den årlige Almedals-uka da hun ble drept. Der møtes representanter for de politiske partiene i Sverige og diskuterer politikk.

Hun jobbet som nasjonal koordinator for psykiatrispørsmål i SKR, medlems- og arbeidsgiverorganisasjonen for svenske kommuner og regioner.

Theodor Engström ble pågrepet like etter knivstikkingen. Foto: Henrik Montgomery / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Theodor Engström har i flere år vært aktiv i den nynazistiske gruppen Nordiska motståndsrörelsen (NMR), melder flere svenske medier.

Han har skrevet artikler i NMRs nettavis og har spredt antisemittiske konspirasjonsteorier og nektet for at holocaust fant sted.

– Flere planlagte mål

Statsadvokat Henrik Olin toner fredag ned mannens tilknytning til NMR, men ikke terror-aspektet.

– Terrorforbrytelsen er ikke bare rettet mot offeret, men også mot staten Sverige, sier han ifølge Expressen.

– Det finnes andre planlagte mål fra gjerningsmannens side. Hvem og hvilke kan jeg ikke gå inn på, sier han.

I forrige uke sa politiet at de var informert om at gjerningsmannen lider av psykiske lidelser og at han utførte handlingen i ruspåvirket tilstand.

Theodor Engstrôm ska ha oppholdt seg på Gotland i flere dager før drapet.

Høyner ikke beredskapen

Svensk politi tror ikke Engström har samarbeidet med noen.

– Det er klart at vi alltid holder det åpent, men alt peker på at han handlet på egen hånd, sier statsadvokaten.

Politiet har ikke høynet sikkerhetsnivået. Det har allerede ligget på et forhøyet nivå siden 2010, opplyser pressetalsperson Gabriel Wernstedt i det svenske sikkerhetspolitiet Säpo til Sveriges Television.

Säpo etterforsker saken under ledelse av aktoren ved Riksenheten for sikkerhetssaker, i nært samarbeid med politiet.