Mannen er for øyeblikket pågrepet, mistenkt for flere tilfeller av drapsforsøk. Han er foreløpig ikke mistenkt for terrorforsøk.

– Akkurat nå er mistanken drapsforsøk. Uansett vil det være veldig viktig å utrede motivbildet, sier aktor Adam Rullman til det svenske nyhetsbyrået TT.

Tre personer ble onsdag livstruende skadd da en mann i 20-årene gikk til angrep med øks på fem steder i Vetlanda i Sør-Sverige. Saken etterforskes som drapsforsøk, men politiet utelukker ikke et terrormotiv.

Totalt sju personer ble skadet i angrepet.

Vetlanda kommune holdt torsdag morgen en pressekonferanse. Leder for kommunestyret Henrik Tvarnö og kommunedirektør Magnus Färjhage beskrev et lokalsamfunn i sjokk, som aldri kunne sett for seg noe slikt skje hos dem.

– Det er en kommune som er i sjokk. Tilbakemeldingene til oss viser også at hele landet er i sjokk. Det er så mange spørsmål man nå leter etter svar på. Hva har skjedd? Hva ligger bak? Det er et mareritt, og utrolig tøft for alle, sa Tvarnö.

Kommunen var sparsomme med detaljer rundt politiets etterforskning, men kunne fortelle at politiet tror gjerningspersonen handlet alene.

– Politiet sier at dette dreier seg om ett individ. Ingenting tyder på at noe lignende vil skje igjen, sa Färjhage.

Angriperen ble skutt og pågrepet av politiet i nærheten av en skole, men ifølge kommunedirektøren var dette tilfeldig. Foto: STRINGER / Reuters

Expressen: 22-årig afghaner mistenkt

Politiet fikk i 15-tiden onsdag ettermiddag melding om at en mann hadde angrepet tilfeldige forbipasserende nær jernbanestasjonen i byen, som ligger 80 kilometer sørøst for Jönköping.

Mannen ble kort tid etter skutt av politiet. Han får behandling på sykehus, men er ikke livstruende skadd.

Ifølge opplysninger til den svenske avisen Expressen, er den mistenkte en 22 år gammel mann fra Afghanistan. Han ankom Sverige i 2018 og er tidligere domfelt for mindre narkotikalovbrudd – blant annet cannabisbruk.

Politiet bekreftet på en pressekonferanse onsdag at mannen er kjent for dem fra før.

Åtte skadd etter angrep i Vetlanda i Sverige Du trenger javascript for å se video.

– Føles helt fremmed

Kommunedirektøren sa at det er mange berørte i den lille kommunen. Det var mange som var vitne til hendelsen, kjenner noen som var vitne eller kjenner de pårørende.

– Det er en fryktelig hendelse som har rammet Vetlanda. Det føles helt fremmed. Våre tanker går til de rammede og deres pårørende. Vi krysser fingrene for at de som er alvorlig skadet skal komme gjennom dette, sa Färjhage.

Angriperen ble skutt og pågrepet av politiet i nærheten av en skole. På spørsmål om det var et kjent trusselbilde mot skolen, svarer kommuneledelsen avvisende.

– Det er ikke noe kjent trusselbilde mot skolen. Det var nok mer en tilfeldighet at pågripelsen skjedde der, sa Färjhage.