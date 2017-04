Svensk politi slo til mot bedrift

Politiaksjonen begynte ved 0.40-tiden i Sollentuna nord for Stockholm, fortalte Aftonbladets journalist på stedet. Politiets operasjonssentral ville ikke kommentere om det pågikk en aksjon eller ikke.

SIKTET: Rakhmat Akilov (39) skulle utvises fra Sverige. Nå er han siktet etter lastebilangrepet i Stockholm.

På stedet er en bedrift med koblinger til 39-årige Rakhmat Akilov, som mistenkes for angrepet.

– Var jobbsøker

Det skal være et saneringsselskap, og bedriften selv opplyser at Akilov ikke har vært ansatt der, men at han har vært i lokalene på arbeidsintervju i 2016. Han skal ikke ha fått jobben.

– Han hadde ikke riktig kompetanse og var ikke den vi søkte, mer enn det var det ikke, sier en person ved bedriften til avisen.

Et øyenvitne som SVT Nyheter har snakket med, beskriver politirazziaen som «massiv».

Tungt bevæpnet aksjon

Øyenvitnet sier flere politibiler kom til stedet med ungt bevæpnede politifolk. Bilder fra razziaen viser at politietterforskerne bar ut kasser fra firmalokalet.

Politiet avviste overfor SVT å kommentere opplysningene om innsatsen.

– Når det gjelder enkelthendelser, så kommenterer vi ikke dem og en eventuell kobling til terrorangrepet. men rent generelt kan jeg si at vi jobber videre med uforminsket styrke, sier pressetalskvinne Carina Skagerlind i Stockholmspolitiet til TT.

Politiet forlot bedriftern i Sollentuna ved 2-tiden.

Forbedret tilstand

De fire som ble drept i angrepet ble søndag identifisert. Det var en svensk jente i skolealder, en kvinne fra Uddevalla, en 41-årig britisk mann og en kvinne fra Belgia. Tre av dem døde i Drottninggatan, og den siste omkom på sykehus.

Tilstanden til to av de mest alvorlig skadde er forbedret, meldte myndighetene i Stockholm sent søndag kveld.

Totalt er ni personer innlagt på sykehus, men kun to av dem anses å ha kritiske skader og får intensivbehandling, mot tidligere fire. Sju personer har moderate skader. Søndag ble et barn som var innlagt med lettere skader, utskrevet fra sykehus.

Skulle utvises

39-åringen som er siktet for terrorangrepet, skulle utvises og var ettersøkt av politiet.

Statsminister Stefan Löfven har uttrykt frustrasjon over at politiet ikke hadde sendt ham ut, etter at han fikk endelig avslag på asylsøknaden i fjor sommer. Han fikk da fire uker på seg til å forlate landet. Han ble etterlyst i februar da politiet ikke var i stand til å iverksette utvisningsvedtaket.

Akilov ble pågrepet fredag kveld, og han hadde da tydelige skader fra brannen som oppsto i lastebilens førerhus etter at han kjørte inn i kjøpesenteret Åhlens City. Han må fremstilles for varetektsfengsling innen lunsjtider tirsdag, etter svensk

kriminallovgivning.

SIKTET: Svensk politi er styrket i sin mistanke om at den 39 år gamle usbekeren er gjerningsmannen. Foto: Polisen / NTB scanpix

Også en annen person er pågrepet i saken, men med en lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.

Akilov har uttrykt sympati for ekstremistgruppen IS og andre ekstremistiske organisasjoner, ifølge Jonas Hysing i svensk politi. Ifølge Aftonbladet skal Akilov ha lagt ut propagandavideoer for IS på sin Facebook-side.

Terrorsmitte

Terrorekspert Carsten Bagge Laustsen ved Aarhus universitet i Danmark sier de blodige angrepene med kjøretøy man har vært vitne til i Nice, Berlin, London og nå i Stockholm, kan virke inspirerende på personer som allerede har vilje til å begå terror.

– Terroren smitter, men det mest sentralene er fortsatt villigheten, sier Laustsen til nyhetsbyrået Ritzau.

Tidligere operativ sjef i den danske etterretningstjenesten, Frank Jensen, sier det var riktig av norske PST å forhøye beredskapen.

– Sett i lys av hvordan situasjonen i Europa har utviklet seg og de seneste angrepene, enten om det er snakk om smitteeffekt eller ikke, så er det i hvert fall grunn til å frykte at det kan komme flere angrep fra radikaliserte, sier han.