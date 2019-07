Svensk kvinne pågrepet på flyplass - mistenkt for terrorforbrytelser

En svensk kvinne i 40-årene ble torsdag pågrepet på Gatwick flyplass i London, mistenkt for terrorforbrytelser. Kvinnen ble pågrepet da hun landet på flyplassen etter en flytur fra Italia.

Vedkommende skal trolig være mistenkt for å være en islamistisk ekstremist, ifølge den britiske avisen The Independent.

En talsmann for Counter Terrorism Policing South East, et nasjonalt politisamarbeid i Storbritannia som jobber mot terror, uttalte at hun ble stoppet av politibetjente i henhold til deres «handlinger mot terror».

– Hun ble senere arrestert i henhold til § 41 i «Terrorism Act 2000» etter mistanke om oppdrag, forberedelse eller anstiftelse av terrorhandlinger, ble det tilføyd i uttalelsen.