Svensk kommune leier inn vakter for å passe på verdenskjent julebukk

Tidligere har nemlig Gävlebukken brent ned hele 30 ganger. Vandaler var ikke engang nådige under bukkens 50-årsjubileum i fjor. Til tross for et overvåkingssystem, var det storslåtte jubileumsshowet knapt over før hovedattraksjonen brant ned – slik som flere ganger tidligere.

Også i år har Gävle kommune sørget for flere sikkerhetstiltak for å hindre at julebukken skal bli påtent eller vandalisert.

Gävlebukken avbildet etter den ble satt i brann under fjorårets 50-årsjubileum. Foto: Roger Nilsson / TT

Vakter og kameraovervåkning

– Vi kommer til å ha kameraer og to vakter på plass. Dessuten har vi satt opp doble gjerder rundt bukken, noe vi håper vil gjøre det vanskelig for dem som vil utføre sabotasje, sier kommunens talsperson Maria Wallberg. Hun vil ikke avsløre om det er innført ytterligere sikkerhetstiltak.

Bukken ble reist torsdag. Foreløpig har den fått stå i fred, men etter historien å dømme lever den farlig. Bare 14 ganger siden starten i 1966 har bukken fått stå løpet ut.

Brannene har gjort bukken verdenskjent, men Wallberg skulle gjerne vært foruten den typen markedsføring.

Under et døgn etter innvielsen i fjor ble bokken satt i brann. Foto: Roger Nilsson/tt / NTB scanpix

Flere er domfelt

– Brannene er ikke så bra for Gävle, ettersom mange reiser hit spesifikt for å se bukken. Det blir mange avbestillinger når den har brent, sier hun.

Gävlebukken har, i tillegg til de 30 gangene den har brent ned, blitt vandalisert fem ganger, kollapset én gang og stjålet ved ett tilfelle. Ved flere tilfeller har gjerningsmennene blitt pågrepet og dømt. Straffene har variert fra fengsel til bøter.