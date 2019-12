Mens rakettsmellene kan høres ved midnatt i Norge, er det langt roligere i den svenske byen Lidköping på nyttårsaften.

Der feirer de nyttårsaften for tredje år på rad med lasershow.

Se en video fra nyttårsshowet her!

– Ble pratet om i hele Sverige

Tobias Bengtsson, kultur- og fritidssjef i Lidköping, sier de startet med lasershowet for tre år siden.

– Vi var klare for å prøve noe nytt. Vi har hatt fyrverkeri lenge, og en gang må man prøve noe annet, sier Bengtsson til NRK.

– Vi fikk enormt positive reaksjoner. Folk ble veldig glade. Det ble pratet om det i hele Sverige faktisk, sier han.

Men det har også vært kritiske røster. Offentlige fyrverkerier som arrangeres lokalt i kommuner og byer på nyttårsaften, er en tradisjon i Sverige.

– Det er klart vi fikk en del sure kommentarer, om at vi burde ha et klassisk fyrverkeri på nyttårsaften, men mellom 90 og 95 prosent av tilbakemeldingene var bare positive, sier Bengtson til NRK.

MANGE TILSKUERE: Mange har kommet for å se lasershowet i Lidköping de siste årene. Det kan også ses to ganger, på nyttårsaften og første nyttårsdag. Foto: Claes Magnusson

Dyrene slipper smell

Grunnen til at den svenske kommunen valgte å erstatte det tradisjonelle fyrverkeriet, var at de hvert år fikk klager fra dyreeiere fordi dyrene deres ble forstyrret av det høye lydnivået og de kraftige smellene.

Lasershowet har også et høyt lydnivå fordi det brukes musikk under forestillingen, men det er ingen høye smell som mange dyr kan ha problemer med på nyttårsaften.

– Vi har fått mange positive kommentarer fra dyreeiere som takker for at vi viser hensyn til dyrene. Det blir fortsatt sendt opp raketter i Lidköping, men det er langt færre enn tidligere, sier Bengtsson.

Ingen veg tilbake

Det er fortsatt enkelte som savner det tradisjonelle fyrverkeriet, men de er i et klart mindretall, sier Bengtsson.

– Dersom de ønsker seg fyrverkeri, kan de reise til nabokommunene som fortsatt kjører tradisjonelle show.

POSITIVE TILBAKEMELDINGER: Dyreeiere i Lidköping har takket kommunen for at de har byttet ut rakettsmell med lasershow. Nå skal tiltaket evalueres, men kommunen sier det er uaktuelt å gå tilbake til tradisjonelt fyrverkeri. Foto: Claes Magnusson

Da kommunen valgte å teste ut lasershow på nyttårsaften, bestemte de seg for at dette skulle være et treårig prosjekt. I år er det tredje året, og evalueringen starter til uken. Men kultur- og fritidssjefen sier det er uaktuelt å gå tilbake til tradisjonelt fyrverkeri.

– Vi har lyktes så godt med dette. Det kommer tusenvis av mennesker for å det med seg. Det kommer også folk fra nabokommunene. I og med dette er et lasershow, og alt utstyret er på plass, kjører vi også en reprise på ettermiddagen første nyttårsdag. Det kommer nesten like mye folk da, så det blir folkefest i sentrum i to dager, sier Bengtsson.