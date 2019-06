Svensk forsvarstopp skal ha levd dobbeltliv som hallik

Ifølge den svenske avisen skal mannen blant annet ha skrevet følgende til kvinnen:

Du er til for å brukes. Av meg. Av andre.

Både politiet og den svenske sikkerhetstjenesten var med da mannen ble arrestert på morgenen 11. mars i sitt eget hjem. I forbindelse med arrestasjonen ble det også gjennomført en omfattende husransakelse.

Skal ha tjent hundretusener på salg av samboeren

Mannen er tiltalt for hallikvirksomhet på grunn av påstått salg av sin egen samboer fra 2013 til 2017. Han skal ha tjent flere hundre tusen kroner på denne virksomheten.

Kundelisten skal, ifølge Aftonbladet, ha bestått av velstående personer innen næringslivet i Stockholm, samt en høyt plassert sjef innen det svenske forsvaret.

Aktor Daniel Suneson sier forsvarstoppen i femtiårene skal ha manipulert samboeren til å prostituere seg, og at forsvarstoppen kontrollerte virksomheten til minste detalj. Blant annet gjennom å legge ut annonser, bestemme prisen for sexkjøperne, og ved å bestemme hvordan fortjenesten skulle plasseres.

I en melding som Aftonbladet refererer, beskriver tiltalte seg slik:

Mann. Privatsekretær. Hallik. Økonom. Elsker.

Samboeren lettet over tiltalen

I forhør har mannens samboer sagt at forsvarstoppen skal ha brukt sine yrkeskontakter innen statsforvaltningen for å presse henne til ikke å røpe årene med prostitusjon. Hun valgte imidlertid å anmelde mannen i femtiårene i begynnelsen av året.

– Hun er veldig lettet over at det er tatt ut tiltale og at det har gått videre til en hovedforhandling der han fortsatt sitter fengslet. Både hennes og min vurdering er at det finnes robuste beviser i saken, sier kvinnens bistandsadvokat Ulrika Borg til Aftonbladet.

Mannens forsvarer er advokat Johan Eriksson.

– Han nekter straffskyld og tilbakeviser anklagene, sier Eriksson til avisen.

Et vitne i saken som har generalsgrad i det svenske forsvaret, beskriver anklagene mot mannen som «helt usannsynlige».

Til tross for at forsvarstoppen har nektet straffskyld, skal han ha sagt i avhør at prostitusjon har forekommet. Dette skal samboeren selv ha initiert og håndtert, ifølge mannen. Når tiltalte har blitt konfrontert med leie av hotellrom, hans detaljinnsyn i sexmøtene og hvordan inntektene har blitt plassert, sier mannen at han har villet vite hva som foregikk av sikkerhetshensyn.