Svensk ekspert: – Vi har blitt Europas mobbeoffer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag la Kypros fram en plan for hvordan det populære ferielandet skal kunne ta imot turister og samtidig hindre koronasmitte.

Turister fra 19 europeiske land skal slippe inn i to puljer. Fra 9. juni slipper turister fra 13 land inn, mens turister fra de resterende seks landene slipper inn fra 20. juni.

Nordmenn er med i den første gruppen turister kypriotiske myndigheter åpner grensen for.

Svenskene er derimot verken å finne i den første eller andre puljen.

– Sverige har blitt Europas mobbeoffer. Det er kjempetrist, sier Lottie Knutson til SVT.

Sverige har valgt en annen tilnærming til koronakrisen enn mange andre land. Svenskene har i mindre grad stengt ned samfunnet.

Reiseeksperten mener svenskene nå blir sett på som «persona non grata» i resten av Europa.

– Vi synes vi har hatt en ganske god strategi, men den har irritert mange utenfor Sverige, mener Knutson.

Nesten 4000 døde

Sosialminister Lena Hallengren sier det er «uheldig» at svenskene ikke er inkludert i noen av Kypros' to puljer.

– UHELDIG AT SVENSKENE ER UTELATT: Det mener sosialminister Lena Hallengren. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Det er klart at folk ikke kan reise hvor som helst i disse tider, men vi tar i alle internasjonale sammenhenger til orde for at man skal behandle land likt, sier Hallengren i et intervju med TV 4.

– På den andre siden skal ikke svensker forlate Sverige akkurat nå og dra til andre steder i Europa. Det er ikke tiden for det, mener hun.

Søndag ble det meldt om ytterligere seks nye koronadødsfall i Sverige.

Totalt er antallet koronarelaterte dødsfall i Sverige nå 3998, viser tall fra folkehelsemyndighetene.

Tegnells forgjenger kritisk

Søndag kom også nyheten om at Annika Linde nå har endret mening og er kritisk til Sveriges strategi.

Det sier Sveriges tidligere statsepidemiolog i et intervju med den britiske avisen The Observer.

– Vi trengte mer tid til å forberede oss. Hadde vi stengt ned veldig tidlig kunne vi sørget for at vi hadde det vi trengte for å beskytte de sårbare, sier Linde til avisen.

KRITISERES AV SIN FORGJENGER: Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Henrik Montgomery / AFP

Før helgen sa hun til den svenske avisen Dagens Nyheter at hun var begynt å tvile på Sveriges strategi.

Linde var statsepidemiolog fra 2005 til 2013, da Anders Tegnell overtok.

– Å tro at vi kunne beskytte de eldre var en drøm med svært lite forankring i virkeligheten, sier Linde til The Observer.

I et intervju med Sveriges Radio som ble sendt søndag, sier Tegnell at dette er kritikk han er vant til å høre.

– Men når jeg stiller spørsmålet «akkurat hva kunne vi gjort som hadde gitt et helt annet utfall?», får jeg ikke så mange svar, sier han.