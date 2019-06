Selv om folket i Hongkong lørdag oppnådde det som kommentatorer betegner som en stor seier, gir de seg ikke.

Den kontroversielle utleveringsloven, som gir mulighet for utlevering av faste Hongkong-borgere, gjesteboere og besøkende til Kina, er utsatt på ubestemt tid.

Men folk vil ha en fullstendig sletting av lovforslaget. Og en unnskyldning fra politiet. Og regjeringssjef Carrie Lams avgang.

Peron Kwong er svært kritisk til hvordan hjembyen har utviklet seg politisk de siste årene. Foto: AP

– Jeg mener virkelig at Carrie Lam bør tenke seg dypt om og at hun bør gå av, sier Peron Kwong til nyhetsbyrået AP.

Falt i døden for saken

Hun har akkurat festet et hvitt bånd utenfor et kjøpesenter, til ære for medborgeren som døde lørdag kveld.

Den 35 år gamle mannen var i ferd med å henge opp et protestbanner med teksten «Vis kjærlighet. Ikke skyt. Ingen utlevering til Kina.»

Banneret skulle henge på veggen til ett av byens kjøpesentre. Mannen mistet balansen, falt og landet utenfor sikkerhetsforanstaltningene som var satt opp.

Nå er ulykkesstedet fylt med blomster og siste hilsener. Noen stanset før de sluttet seg til marsjen, andre gir en siste hilsen på veien.

Folk stod i kø for å legge ned blomster og hilsener ved stedet der den 35 år gamle mannen døde mens han forsøkte å henge opp protestbanner mot regjeringen. Foto: Kin Cheung / AP

– Våre krav er enkle. Carrie Lam må trekke seg. Utleveringsloven må begraves og politiet må be om unnskyldning for den voldsomme voldsbruken mot sitt eget folk, sier bankmannen John Chow til AP.

Han og en gruppe venner har sluttet seg til «den svarte marsjen», som søndag ettermiddag lokal tid snegler seg gjennom Hongkongs gater.

NRK i Hongkong: Hongkong: «De unge har mest å tape»

Et flertall av marsjdeltakerne stiller i svarte T-skjorter, som symbol på demonstrantene som ble skadet eller pågrepet i sammenstøtene med politiet på onsdag. Regjeringssjefen forsvarte i går politiets maktbruk og hevdet den var nødvendig.

Arrangørenes mål om å gjenta rekordprotesten fra sist søndag, hvor nærmere 1 million deltok, ser ut til å lykkes. Hele bysentrumet er fullt av svartkleddde.

– Vi kommer til å fortsette protestene, sier Chow.

I morgen har flere yrkesgrupper og fagforeninger varslet streik, for å vise regjeringen at de fortsatt mener alvor.

Et flertall av marsjdeltakerne har ikledd seg svarte T-skjorter, for å vise solidaritet med dem som ble skadet under demonstrasjonene på onsdag. Foto: Hector Retamal / AFP

Frykter rettighetene gis bort

Mange mener at Carrie Lam og resten av regjering, som er håndplukket og godkjent av styresmaktene i Beijing, er i ferd med å gi bort innbyggernes politiske og sivile rettigheter.

Hongkong er formelt en del av Kina, men har stor grad av selvstyre med egne lover og eget rettsvesen. I overleveringsavtalen med Storbritannia fra 1997 ble det garantert at Hongkongs lover, system og liberale rettigheter skulle videreføres i 50 år fremover.

De siste årene har styringen av byen likevel gått mer og mer i Beijing-vennlig retning, og regjeringssjefen Carrie Lam regnes som svært Beijing-tro.

Hongkong og Kina Ekspandér faktaboks I dag er Hongkong en region i Kina med status som «spesiell administrativ region».

Hongkong var en britisk koloni fram til 1997, da den ble gitt tilbake til Kina.

Overleveringsavtalen mellom Hongkongs tidligere kolonimakt, Storbritannia og Kina fra 1997, gir Hongkongs befolkning større frihet enn på fastlandet.

Avtalen som skal gjelde i 50 år, gir garantier for mer ytringsfrihet og frihet til større forsamlinger som ikke er tillatt i fastlands-Kina.

Opposisjonen advarer om at lovforslaget innebærer nok et forsøk på å knuse deres frihet og at kinesiske myndigheter prøver å få mer makt over Hongkong.

Frykter Kina-kritikk ender med fengsel

Skepsisen overfor Kina er å ta og følge hos marsjdeltakerne.

«Ingen utlevering til Kina», «Ingen Kina», «Taiwan sammen med Hongkong» er slagord på plakatene.

Selv om regjeringssjefen har forsikret at utleveringsloven skal brukes i sammenheng med alvorlige forbrytelser, er et bredt spekter av Hongkong-innbyggerne redde for at den skal brukes politisk. At kritikk av Kina og det kinesiske kommunistpartiet kan komme til å bli regnet som en forbrytelse.

Kinesiske dissidenter har i mange tiår søkt tilhold i Hongkong, og ytret seg derfra.

De siste årene har det vært eksempler på at kritikere har forsvunnet fra Hongkong og dukket opp igjen i Kina, fengslet og stilt for retten der. Blant dem fem bokhandlere, som solgte med bøker med kritikk og avsløringer av det kinesiske lederskapet.

Carrie Lam er ingen populær dame for tiden i byen hun styrer. Foto: Jorge Silva / Reuters

Taiwan deler frykten for loven

Hongkong har utleveringsavtale med flere land, men ikke med Kina fordi de som har styrt bystaten tidligere har vært svært skeptiske til det kinesiske rettsvesenet.

På grunn av en forbrytelse som skjedde i Taiwan, hvor den antatte gjerningsmannen søkte tilflukt i Hongkong, mener dagens regjering at en avtale mellom Hongkong, Macau, Taiwan og Kina er nødvendig for å sikre at Hongkong ikke blir et tilfluktssted for kriminelle.

Det spesielle er at Taiwan ikke vil ha en utleveringsavtale. Taiwan, som ble opprettet i 1949 etter at kommunistene seiret på det kinesiske fastlandet, deler frykten for at loven skal bli brukt politisk og undergrave selvstendigheten fra Kina.

Økonomien trumfer politikken

Det mektige næringslivet i Hongkong er også skeptiske til loven, og har sluttet seg til protestmarkeringene, sammen med advokater og andre.

Den nye loven vil gjelde faste Hongkong-borgere, men også utenlandske statsborgere, inkludert kinesiske, som er bosatt eller på besøk i byen.

Selskaper frykter at frykten for loven vil ramme viljen til å investere og etablere seg i det internasjonalt viktige finanssenteret.

Dette var trolig grunnen til at regjeringssjef Carrie Lam delvis gav etter og utsatte arbeidet med lovforslaget på ubestemt tid.

Ifølge The Guardian hadde Lam møte med en av Kinas mektigste politikere på fredag. Der skal hun ha fått beskjed fra den kinesiske presidenten Xi Jingping at hun måtte skape ro og ikke ødelegge for Hongkongs økonomiske fremtid.