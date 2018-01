Svarte publikum om Trump i halvannen time

Ofte knoter de med teknikken selv, ser stressa og svette ut når lyd eller bilde ikke kommer igjennom fra andre siden av dammen. De følger faktisk bedre med på Fox News enn på CNN, men blir likevel beskyldt for å være vinkla mot Trump. Det er ikke noe høye hæler-jobb å være korrespondent i USA.

De to norske korrespondentene har i det siste blitt kalt yndlingsimmigrantene til Trump. Og om du lurte, så lar de seg altså ikke diktere av sjefene der hjemme i NRK når det gjelder hva de skal dekke eller si.

En rekke morsomme og interessante fakta dukker opp når NRKS korrespondenter i USA, Tove Bjørgaas og Anders Magnus i halvannen time sitter på direktesending på Facebook og svarer på spørsmål om amerikanerne.

Likes og hjerter flyr over skjermen, men også sinnafjes. Og det strømmer på med både innsiktsfulle og kritiske spørsmål fra nysgjerrige nordmenn.

Her kan du se hele sendingen:

Kan Trump bli sittende i åtte år? Kan han være så uforskammet han vil bare økonomien går bra?

– Folk bryr seg ikke mye om hvordan han er, så lenge økonomien går bra. Mange ser ikke mye på nyhetene, men mer på lønningsposen sin. Og nå går økonomien bra i USA, svarer Magnus, som tror det er store sjanser for at Trump kan bli sittende i åtte år.

Hvorfor er dere så negative til Trump? er det mange som lurer på.

– Vi må rapportere om det som skjer. Det betyr ikke at vi hater ham, men han er en annerledes president som det er vanskelig å forholde seg til, og vi må rapportere om det når presidenten lyver. Eller referere det han har sagt eller tvitret, sier Magnus.

– Jeg er ikke enig i at vi har en vinklet dekning. Jeg har vært her i 11 år nå, og har aldri opplevd lignende, svarer Bjørgaas.

Begge legger til at de følger nøye med i de fleste medier både på høyre og venstresiden og at de forsøker å gi et så balansert bilde de kan av USA.

Hva godt har dere å si om Trump?

– Han er kjempeflink til å skaffe oppmerksomhet. Og han klarte jo å vinne valget, mot alle odds. Han klarer å turnere medievirkeligheten, han vil ha mest mulig oppmerksomhet, og det får han. Han får satt dagsorden for det han vil.

– Og krigen mot IS. Der bygger Trump på samme strategi som Obama, og det skal han ha, han har forsterket strategien og økt innsatsen slik at det har gått raskere å bekjempe IS. Det har vært en ubetinget suksess.

Og så er Trump ikke gal, var det enstemmige budskapet fra Bjørgaas og Magnus.

De to korrespondentene avslutter seansen med en bønn til publikum:

– Vi tar gjerne imot kritikk og tilbakemeldinger. Det leser vi og setter vi pris på. Det er dere som er viktige, det er dere vi er til for. Vi er her for å gi dere et bilde av det som skjer her i USA.