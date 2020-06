Flere amerikanske medier forteller nå om det som skjedde 29. mai. Da ble polititjenestemannen Derek Chauvin pågrepet og fraktet inn til fengselet Ramsey County Jail i Minnesota. Han var siktet for drap på George Floyd.

Ramsey County Jail i St. Paul, Minnesota. Det var hit Derek Chauvin ble plassert etter at han ble siktet for drap. Foto: Stephen Maturen

Like før Chauvin ankom fengselet gikk det ut ordre fra fengselsledelsen om at de fargede og svarte betjentene måtte forlate sine poster.

Det skriver lokalavisen Star Tribune.

Betjentene som ble omplassert, var alle stasjonert i etasjen som skulle ta imot den drapssiktede polititjenestemannen.

Årsaken var at det kun var fengselsbetjenter med samme hudfarge, altså hvite, som skulle håndtere Chauvin, ifølge NBC News.

En av de fargede fengselsbetjentene forteller at han var en av dem som ble bedt om å forlate femte etasje. Derfra skulle de gå ned til en annen etasje. Der forstod han at de var erstattet med hvite betjenter.

– Da vi kom ned til tedje etasje så vi at alle de fargede var sendt ned dit fra femte etasje. Det var der de hadde plassert Chauvin, sier betjenten til CNN.

Polititjenestemannen Derek Chauvin etter ankomst til fengselet. Nå er det blitt kjent at fengselsledelsen kun ønsket at det var hvite fengselsbetjenter som skulle være i kontakt med ham.

Føler seg ydmyket

Betjenten vil være anonym. Totalt var det åtte av de ansatte som ble bedt om å oppholde seg i en annen del av fengselet. Noen av dem skal ha vært involvert i innregistreringen av Chauvin da de ble fjernet.

Alle åtte har afroamerikansk og latinamerikansk bakgrunn. Noen av dem skal også komme fra øyområder i Stillehavet.

Hendelsen får etterspill. Alle de åtte fengselsbetjentene har forklart at de følte seg «svært ydmyket». De oppfattet også at de fikk ordre om å holde seg unna den arresterte hvite polititjenestemannen på grunn av sin mørke hudfarge.

– Det som skjedde ved Ramsey County var diskriminerende fordi de åpenlyst foretok en inndeling og segregering basert på hudfarge, sier betjentene i et klageskriv.

Omsorg for de fargede betjentene

Fengselsledelsen, og direktør Steve Lydon, tilbakekalte ordren etter 45 minutter. Det var likevel for sent. Misnøyen hadde allerede spredt seg blant vaktmannskapene.

Lydon innrømmer at fengselsbetjentene ved dette ene tilfellet ble omplassert og inndelt etter hudfarge. Han forklarer samtidig at det ikke handlet om diskriminering.

Da Chauvin var på vei til fengselet fikk ledelsen ved Ramsey County beskjed om at det var i ferd med å spre seg sterke følelser ute i samfunnet.

Årsaken var videoen som viste pågripelsen. Den hadde spredt seg ute i mediene. Samtidig ble hendelsen forklart med rasisme. Det var kraftige emosjonelle reaksjoner, særlig blant mange svarte amerikanere.

– Jeg mente vi hadde et umiddelbart ansvar for å ta oss av og beskytte våre ansatte. Det kunne være traumatiserende for dem å skulle håndtere Chauvin, forteller Lydon.

Han forklarer at avgjørelsen ble fattet under tidspress og var basert på omsorg for de fargede fengselsbetjentene. Etter at ordren var trukket tilbake hadde ledelsen en samtale med alle fangevokterne som var blitt beordret vekk og ikke fikk ta imot Chauvin.

Hovedkvarteret til St. Paul Police Department. Det var hit Derek Chauvin ble innbrakt etter det var tatt ut drapssiktelse mot ham. Foto: Stephen Maturen

– Ulovlig diskriminering

Advokaten Bonnie Smith representerer fengselsbetjentene som føler seg diskriminert. Hun forteller at de er opplært til å håndtere innsatte, uansett bakgrunn.

– Her ble betjenter holdt unna en høyprofilert innsatt på grunn av deres hudfarge. Det er diskriminerende og ulovlig. De skulle vært tildelt arbeidsoppgaver basert på kvalifikasjoner, ikke fargen på sin hud, sier Smith.

Fangevokterne krever en offentlig unnskyldning. De forlanger også at fengselsledelsen garanterer at noe lignende aldri vil skje igjen.