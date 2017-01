På den årlige tunfisk-auksjonen i Tsukiji-markedet i Tokyo, møttes sushi-toppene i Japan for å slåss den største blåfinnete tunfisken tilgjengelig. Beistet veide 212 kilo og gikk for drøye 5,4 millioner kroner.

Vinneren av auksjonen ble Kiyoshi Kimura som går under kallenavnet «tunfisk-kongen,» og det er ikke uten grunn. Dette er sjette året på rad mannen som eier sushi-kjeden Sushi Zanmai, vinner budkrigen om auksjonens storfangst.

Med en kilopris på drøye 25 000 kroner er fisken den nest dyreste som noen gang har blitt auksjonert bort på det årlige markedet. i 2013 måtte Kimura ut med drøye 11 millioner kroner for å vinne.

Hvert år auksjoneres det bort tunfisk til de største sushikjedene i Japan. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA / Afp

– Jeg vil at alle skal få smake denne deilige tunfisken, sa Kimura mens han poserte med dagens fangst.

En sushi-bit av denne tunfisken ville ha kostet 730 kroner per bit i restauranten som vanligvis tar 30 kroner for en bit tunfisk-sushi.

Fører til ulovlig fiske

Fiskeri og havmiljørådgiver i WWF-Norge, Fredrik Myhre sier tunfiskhysteriet over hele verden kan være en trussel for den utrydningstruede blåfinnete stillehavstunfisken.

– Den største trusselen er overfiske. Det fiskes for mye og fiskene er for unge, sier Myhre, som trekker frem mangelfull regulering av fiske i området som et stort problem.

Ulovlig fiske foregår også i en storstilt skala. Kommisjonen for fiskerier i vestlige og sentral Stillehavet (WCPFC) gjør på langt nær nok for å holde tunfisken bærekraftig forteller Myhre.

– Det er jo klart at når man kan selge én tunfisk til mange millioner kroner, så vil flere være med. Det fører mange ganger til ulovlig fiske hvor ingen styrer forvaltningen av fisken. Det er heller ingen skikkelige tiltak for å hindre ulovlig fiske av tunfisk i Stillehavet.

Fiskeri og havmiljørådgiver i WWF-Norge, Fredrik Myhre, er bekymret for bestanden av den blåfinnete stillehavstunfisken, hvis det ikke gjøres noen grep. Foto: Ivan Tostrup

Det trengs virkelig en gjenoppbyggingsplan for arten, der alle nasjonene i WCPFC må gjøre sitt for å redde tunfisken for fremtiden, fortsetter han.

Ønsker makrell-sushi

Det er langt ifra bare det japanske markedet som utgjør en mulig trussel for tunfiskarten. Også forbrukere i Norge er med på å øke etterspørselen og Myhre ønsker et mer lokalt fokus i sushi-industrien.

– Det er jo klart at verden vil ha japansk tunfisk, og da burde nasjoner som Norge bli flinkere på å lage lokal sushi. Sier Myhre

– For eksempel å selge makrell-sushi i Norge i stedet japansk tunfisk vil være med på å trygge bestanden av stillehavstunfisken, avslutter Myhre.

EU gikk forrige måned sammen med 25 andre tunfisk-land og ble enige om at de trenger redningsplan for den blåfinnete tunfisken.