Supertyfon på vei mot Filippinene

* Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen.

* Sykloner er stormsystemer med en vindhastighet på over 117 km i timen, eller 32,5 meter i sekundet.

* De dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig.

* Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 30 og 50 mil. I syklonens øye, som også kan være flere mil i diameter, kan det være helt vindstille.

* Det er ikke bare vindene i en syklon som forårsaker skader, men også det kraftige regnet og flombølger som skyller inn over kystområdene.

* I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på hver vind med vindhastighet på over 32,5 meter i sekundet.

(Kilde: Store norske leksikon, NTB)