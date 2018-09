Supertyfon beveger seg mot Filippinene

Utsetter Peter Madsens ankesak: Lekdommer fikk illebefinnende

Ankesaken mot drapsdømte Peter Madsen måtte avbrytes, etter at en av lekdommerne fikk et illebefinnende og måtte fraktes vekk i ambulanse. Det er foreløpig uklart når Madsen får straffen for drapet på Kim Wall.