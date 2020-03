Åpner Vatikanets hemmelige pave-arkiver – kan avsløre om Pius XII samarbeidet med nazistene

Pave Pius XII, som ledet den katolske kirken under andre verdenskrig, er blitt anklaget for å ha gjort for lite for å hjelpe jødene fra nazistenes massemord. Mandag åpnet Vatikanet arkivene som kan gi svarene.