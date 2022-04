Superstjerner skaper politisk debatt om militærtjenesten i Sør-Korea

Det sørkoreanske bandet slo gjennom i 2013 innen sjangeren k-pop (kort for koreansk pop) og har siden blitt verdensstjerner.

BTS har en enorm stjernestatus i hjemlandet, men også internasjonalt. Gruppen har solgt mer enn 30 millioner album verden over, blitt Grammy-nominert to ganger og har toppet de amerikanske og britiske hitlistene.

Nå skal sørkoreanske myndigheter diskutere om dette er tilstrekkelig for å slippe den obligatoriske militærtjenesten i landet.

Alle funksjonsfriske menn i alderen 18 til 28 år skal avtjene militærplikten i minst 18 måneder.

Det gis svært få fritak, ifølge The Guardian.

BTS samlet under den 64. Grammy-utdelingen tidligere i år. Foto: Jordan Strauss / AP

Diskuterer forslag på nytt

Men BTS er en suksesshistorie, som de fleste ønsker skal fortsette.

For to år siden ble løsningen til myndighetene å revidere loven om militærtjeneste. Det sikret at de syv medlemmene kunne vente med avtjeningen til de var 30 år.

Den reviderte loven trådte i kraft bare dager før det eldste bandmedlemmet, Jin (Kim Seok-jin), fylte 28 år – som inntil da hadde vært det seneste tidspunktet sørkoreanske menn måtte melde seg til obligatorisk militærtjeneste.

Nå nærmer imidlertid Jin seg 30, og landet diskuterer et nytt forslag som kan gi popstjernene en alternativ militærtjeneste. Spørsmålet skal snart debatteres i nasjonalforsamlingen.

Personer med «spesielle ferdigheter innen kunst og idrett» har tidligere fått unntak. Som for eksempel den klassiske pianisten Seong-jin Cho, som kun avtjente en fireukers militærtrening.

Kim Namjoon (RM) taler til FNs generalforsamling, i FNs hovedkvarter 20. september 2021. Foto: John Angelillo / AP

Enorm popularitet

Nå kan også popstjerner kan få slike unntak, om myndighetene i Sør-Korea greier å fatte et vedtak. Et av kravene blir i så fall om gruppen har bidratt til å «heve Sør-Koreas internasjonale anseelse».

Bandets popularitet har i hvert fall vært enorm. Sør-Koreas president avtroppende president Moon Jae-in har til og med takket bandet for å spre k-popen rundt om på de internasjonale hitlistene.

BTS alene har også tilført 3,54 milliarder dollar (2,8 milliarder pund) årlig til den sørkoreanske økonomien, ifølge en 2018-rapport fra Hyundai Research Institute. Ifølge instituttet var også bandet grunnen til at 800.000 utenlandske turister besøkte landet året før.

Meningsmålinger viser da også at de fleste sørkoreanere støtter et alternativ til obligatorisk militærtjeneste for BTS.

Bekymret

Andre er likevel bekymret for at en lovendring kan utnyttes av kjendiser.

– Det er sant at BTS fremmer den nasjonale anseelsen, men standardene for å evaluere dette er for vage, sier Choi Hyung-seok, en 32 år gammel kontorarbeider, til The Guardian.

Men Sør-Korea ser ikke med blide øyne på kjendiser som forsøker å vri seg ut av militærtjenesten.

Steve Yoo, en skuespiller og sanger også kjent som Yoo Seung-jun, ble deportert og utestengt fra å komme inn i landet etter at han unngikk verneplikt ved å bli amerikansk statsborger i 2002.