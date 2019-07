Superfengselet kartelleder El Chapo kan havne i

United States Penitentiary, Administrative Maximum Facility, ADX Florence, i delstaten Colorado har blitt beskrevet som et sted som ikke er bygget for mennesker.

– La oss være ærlige, fengselet er ikke for rehabilitering, sa den tidligere fengselsdirektøren Robert Hood til New York Times i 2015.

LÅST INNE RESTEN AV LIVET: Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera ble funnet skyldig i forrige uke. I to år har han sittet i varetekt. Denne uka ble han dømt til dømt til livstid i fengsel pluss 30 år. Foto: AP

Hood beskriver et sted der det er helt stille. Det er ingen fanger som går i korridorene. De fleste innsatte er på cellen 23 timer i døgnet. De soner alltid alene. Mat og medisiner får de på cellen.

Den ene timen i døgnet de er ute av cellen, kan de bevege seg i et metallbur i luftegården. Det er ett bur til hver fange.

LUFTEGÅRDEN: Fangene blir plassert i hvert sitt bur. De kan ta ti skritt i hver retning. Bak murene er de vakre Rocky Mountains, men de kan ikke de innsatte se. Foto: US DISTRICT COURT, COLORADO

Bygd for kontroll

New York Times skriver at advokatene til Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera har advart ham om at ADX Florence er det sannsynlige stedet han kommer til å havne. Den mexicanske kartellederen har greid å rømme fra fengsel flere ganger tidligere.

ADX er bygd for å være totalt rømningssikkert. Det er her den amerikanske staten nå plasserer fanger som kan true nasjonal sikkerhet dersom de kommer ut. Det er en lang rekke dømte terrorister der.

IKKE MYE PLASS: Cellene er 3,7 meter lange og 2,1 meter brede. Tilgang på fjernsyn i cellen blir brukt som kontrollredskap. Følger de innsatte reglene, så kan de se fjernsyn. Foto: Mark Reis / AP

Fengselet blir også brukt til fanger som myndighetene mener det er knyttet stor rømningsfare til. Ut fra listen over høyprofilerte fanger, så virker det også klart at ADX brukes når den amerikanske staten virkelig ønsker å straffe noen.

En av fangene er Robert Hanssen. Den tidligere FBI-agenten har femten livstidsdommer for spionasje.

Fare for andre

Fengslet ble bygd etter at to fengselsbetjenter ble drept på samme dag av innsatte som tilhørte nynazistgrupperingen Aryan Nation. Konstruksjonen av cellene, og at det ikke er fysisk kontakt mellom fangene, skal gjøre det umulig for de innsatte å skade andre.

KAN BLI CELLEN TIL EL CHAPO: Cellene består for det meste av stål og betong. Her er døren ut til korridoren åpen, og det interne gjerdet er skjøvet til siden. Foto: US DISTRICT COURT, COLORADO

Ett utslag av denne tankegangen, er metallgjerdet inne i cellen. De innsatte får mat gjennom en slisse i dette gjerdet, og må også føre samtaler med de fengselsansatte gjennom samme gjerde.

Mener isolasjon er farlig

Boston Globe skriver at formålet med ADX Florence egentlig var å få voldelige fanger til å roe seg ned. Fulgte de reglene, skulle de få stadig bedre soningsforhold. Målet var å sende dem videre til andre fengsler etter tre år.

LIGGER VAKKERT TIL: ADX Florence er i naturskjønne Rocky Mountains. Naturen rundt ser de innsatte veldig lite til. Foto: JASON CONNOLLY / AFP

Mange av de innsatte blir værende i isolasjon.

– De som konstruerte dette stedet, gjorde lite for å tilby de innsatte noe mer enn det en dyrehage tilbyr. De får husly, mat og vann, sier Jamie Fellner fra Human Rights Watch til Boston Globe.

Han har inspisert ADX Florence to ganger, og mener stedet er farlig for de innsattes mentale helse.

– Mennesker er ikke bygget for å kunne takle denne graden av isolasjon, sier Fellner.