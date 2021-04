I helgen sa hans lege Anastasia Vasilyeva at Navalnyj kunne dø når som helst av nyre- eller hjertesvikt. 31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre behandling for sine helseplager.

I en uttalelse fra russiske fengselsmyndigheter mandag heter det at Navalnyj er på et sykehus for fanger i byen Vladimir, 180 kilometer øst for Moskva.

Navalnyjs tilstand skal ifølge myndighetene være «tilfredsstillende» og han skal ha godtatt å ta vitaminer.

Hjerter laget med lys fra mobiltelefoner fra Navalnyjs støttespillere i Moskva 14. februar. Foto: Pavel Golovkin / AP

Protester skal slås ned

Russlands innenriksministerium kom mandag med en tydelig advarsel til Navalnyjs tilhengere.

– Enhver aggressiv aksjon fra deltakere i ikke autoriserte offentlige møter, vil bli behandlet som en trussel mot den offentlige sikkerhet og øyeblikkelig slått ned på, heter det i en uttalelse fra ministeriet.

Tidligere mandag var hans tilhengere engstelige for Navalnyjs helsetilstand:

Regimekritikeren Ljubov Sobol har fryktet for Navalnyjs helsetilstand Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

– Vi vet ikke hva som skjedde med ham i løpet av helgen, fordi advokatene hans ikke får møte ham, sa regimekritiker Ljubov Sobol.

Datteren ba om legehjelp

I helgen trappet både EU og USA opp kritikken mot Russland. President Joe Biden har kalt behandlingen av Navalnyj for urettferdig og upassende.

Søndag oppfordret Navalnyjs datter Dasha myndighetene til å gi faren legetilsyn:

Den 44 år gamle regimekritikeren ble fengslet i forbindelse med en gammel svindelsak, som han nekter all skyld for.

Det skjedde da han kom tilbake til Russland etter medisinsk behandling i Tyskland for et angrep med nervegiften Novitsjok i Sibir i august i fjor.