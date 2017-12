Studier: Luftforurensing kan gi lav fødselsvekt og hjerneskader

Studien er utført i London, der 540.000 fødsler ble analysert over fire år. Forskerne mener å ha funnet en tydelig forbindelse mellom luftforurensing og lav fødselsvekt.

Den gjennomsnittlige gravide kvinnen i London utsettes for 15 mikrogram forurensende partikler per kubikkmeter.

Ifølge rapporten vil hvert femte ekstra mikrogram utgjøre 15 prosent større risiko for å føde et barn på under 2,5 kilo.

Ved å redusere forurensingen til WHOs anbefalte grense på 10 mikrogram, vil antall nyfødte med lav fødselsvekt kunne reduseres med 300–350 tilfeller, anslår studien.

En rekke europeiske byer, deriblant både London og Oslo, ligger over den anbefalte grensa. The BMJ (tidligere British Medical Journal) skriver på lederplass at problemet gjelder over hele verden.

«Det globale perspektivet avslører noe som nærmer seg en helsemessig katastrofe,» skriver BMJ.

Barn venter på skolebussen i utkanten av New Delhi i India. Foto: R S Iyer / AP

– Uakseptabelt

– Vi vet at lav fødselsvekt er helt kritisk. Det øker ikke bare risikoen for spedbarnsdød, men gir også en prognose om livsvarig risiko for diabetes, hjerte- og karsykdommer og så videre. Man staker ut en kurs med livsvarig, kronisk sykdom, sier Mireille Toledano, som ledet studien.

– Det er uakseptabelt at det finnes faktorer utenfor en kvinnes kontroll som påvirker det ufødte barnet hennes negativt, sier Toledano.

Selv om ganske få barn har lav fødselsvekt i Storbritannia, vil problemet være langt større i noen av verdens mest forurensede byer.

– Luftforurensing tar allerede millioner av liv hvert år, og ta tar vi ikke med fosterdød eller hva man utsettes for i graviditeten. Vi har rett og slett ikke informasjonen ennå, sier Sarah Stock i BMJ til The Guardian.

I Norge er det ifølge FHI rundt 3,5 prosent som fødes med lav fødselsvekt.

Barn på vei til skolen i kraftig forurenset luft i Lahore, Pakistan. Foto: Arif Ali / AFP

Unicef: Skader hjernen

En ny rapport fra Unicef viser samtidig at rundt 17 millioner spedbarn bor i noen av de mest forurensede områdene i verden, der luftforurensingen er over seks ganger høyere enn de anbefalte grensene.

Rundt tolv millioner av dem bor i Sør-Asia.

I tillegg til luftveissykdommer viser forskning at forurensingen påvirker utviklingen av barns hjerner, skriver Unicef. Dette gjelder også på fosterstadiet dersom mor utsettes for forurensing.

Noen av konsekvensene har mange likheter med røyking, og kan føre til lavere IQ, dårligere hukommelse, lærevansker, atferdsproblemer, angst og depresjon, heter det i rapporten.

– Forurensing skader ikke bare spedbarns lunger. Det kan permanent skade hjernen, og dermed barnas fremtid. Ingen samfunn kan ta seg råd til å ignorere luftforurensing, sier Unicef-direktør Anthony Lake.

WHO har anslått at 92 prosent av verdens befolkning puster helseskadelig luft, og at over ti prosent av alle dødsfall kan knyttes til forurensing.