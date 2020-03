Studie: Koronaviruset har mutert til en aggressiv variant

Viruset ser ut til å ha mutert til to varianter. Den ene varianten skal være langt mer aggressiv og smittsom enn den opprinnelige.

Det viser en studie fra forskere ved Universitetet i Beijing og Institut Pasteur i Shanghai, ifølge avisen The Telegraph.

Den ene, og opprinnelige virustypen, kalles S-typen. Den ser ut til å gi en mild sykdom og er mindre smittsom.

Den andre versjonen, den såkalte L-typen, sprer seg raskere. Den utgjør i dag 70 prosent av tilfellene i verden, ifølge forskerne.

Forskere har nå funnet ut at koronaviruset har mutert til en mer aggressiv variant. Foto: KENA BETANCUR

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har utbredelsen av den hissige varianten vært redusert siden januar i år.

En genetisk analyse av en mann fra USA som testet positivt på koronaviruset 21. januar, viste også at det var mulig å være smittet av begge typene.

Studien er publisert få dager etter at helseeksperter fra den britiske regjeringen advarte om at viruset kunne treffe Storbritannia i «flere bølger». Det er frykt for at en vaksine ikke vil hjelpe mot den muterte og aggressive varianten.

Dette bildet viser koronaviruset og er publisert av britiske helsemyndigheter. Foto: HO / Afp

Fortsatt økning i Kina

I Kina er minst 3012 personer døde siden virusutbruddet i desember. Utbruddet startet i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen, hvor også flest mennesker er døde av covid-19. Så langt er 2305 personer registrert omkommet i Hubei.

Kinesiske helsemyndigheter melder også om 139 nye tilfeller av smitte torsdag. Det er en svak økning fra dagen før, ifølge Reuters. Da ble 119 nye tilfeller ble innrapportert.

I alt er det oppdaget 80.409 smittetilfeller i Kina.

I nabolandet Sør-Korea opplyste myndighetene torsdag at de hadde registrert 438 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det betyr at totalt 5.766 personer så langt er smittet i landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Les mer om koronaviruset her.