Studentprotestene i Bangladesh eskalerer

Det startet som et opprør fra studenter som var lei av måten regjeringen fordelte offentlige jobber på.

Nå har titusenvis av bangladeshere sluttet seg til protestene.

Denne uken stengte myndighetene alle institusjoner for høyere utdanning. Samtidig har opptøyene eskalert i omfang.

En politimann blir slått av demonstranter. Foto: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Fredag har studentdemonstrantene stormet et fengsel i hovedstaden Dhaka og frigjort de innsatte, før de satte fyr på bygget, sier politiet til AFP.

Også landets kringkaster ble stormet og tent på dagen før. Rundt 100 politibetjenter ble skadet under hendelsen.

Myndighetene i Bangladesh har innført portforbud, og har også satt inn militære styrker til å bistå politiet, skriver AFP.

Fredag 19. juli satte demonstrantene fyr på de nasjonale transport- og bromyndighetene sitt kontor i Dhaka. Foto: Munur Uz Zaman / AFP

Over 100 drept

Tirsdag barket studenter som er kritiske til kvotesystemet sammen med motdemonstranter. Politiet grep inn med gummikuler og tåregass.

Samme dag ble kontorene til opposisjonspartiet Det bangladeshiske nasjonalistpartiet (BNP) i hovedstaden Dhaka raidet.

Studenter og politi støtte sammen i hovedstaden Dhaka på onsdag. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

Ifølge lokale sykehuskilder har 75 personer blitt drept i sammenstøt de siste dagene. Det gjør at dødstallet stiger til over 100.

Hundrevis har også blitt skadet.

Protest mot kvotesystem

Studentene har protestert siden 1. juli. Det var en reaksjon på at den bangladeshiske høyesteretten gjenopptok et gammelt kvotesystem for ansettelser til attraktive stillinger i statsledelsen. Det ble opprinnelig fjernet i i 2018 etter lignende studentprotester.

Kvotesystemet reserverer over halvparten av desse stillingane til etterkommere av de som kjempet i uavhengighetskrigen mot Pakistan i 1971. Det er også senere kommet mindre kvoter for kvinner og minoriteter.

Studentene mener jobbene burde gå til de beste kandidatene uavhengig av bakgrunn.

– Det handler bare om sunn fornuft. Klart halvparten av disse jobbene ikke kan gå til kvotehavere, sa studenten Yasmin Juthi til Reuters under en demonstrasjon denne uka.

Særlig siden antallet nye stillinger i Bangladesh har gått ned de siste årene, ifølge en rapport fra Verdensbanken.

Mangelen på jobb rammer de mellom 15 og 29 hardere enn noen annen gruppe. Likevel får stadig flere høyere utdanning, og flere ønsker seg arbeid i offentlig sektor.

Torsdag sa justisminister Anisul Huq at regjeringen ville ta en gjennomgang av kvotesystemet og samarbeide med studentlederne for å finne en løsning. Demonstrantene svarte at de ikke har noen planer om å samarbeide med regjeringen.

Intern fordeling

Ikke alle studentene ved universitetene er mot kvotesystemet. Skillelinjen er også politisk, ettersom de som er for kvotene samtidig støtter statsminister Sheikh Hasina.

Statsminister Sheik Hanisul fjernet kvotesystemet etter stort press i 2018. I år gjeninnførte hun det. Foto: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Hasina sa denne uken at hun ikke mener de lukrative stillingene i regjeringen bør gis til såkalte «razakar», et begrep som blir brukt om dem som tok pakistanernes side i frigjøringskrigen.

Opptøyene ble voldelige etter at det oppsto sammenstøt mellom de to grupperingene tirsdag, og politiet ble koblet inn.