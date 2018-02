Studenter ved Yale tok «selfie» med avskårne hoder

Det var på et laboratorium der studentene øver på vanskelige operasjoner ved det kjente amerikanske universitetet hendelsen fant sted.

Fryktet å bli utvist

«Selfien» ble tatt i juni i fjor på Yale. Øvelsene foregikk under en Workshop der det ble fokusert på tannlege-relaterte ansiktsdeformiteter.

Associated Press fikk tilsendt en kopi av bildet fra en person som mottok den gjennom en privat gruppechat.

Personen krevde anonymitet på grunn av at det kunne skade hans karriere. Den som tok «selfien», ville ikke gi nyhetsbyrået tillatelse til å publisere det i frykt for å bli utvist.

Ser inn i kameraet

Personene på bildet inkluderer dr. Flavio Uribe, en assisterende professor og ortodontikkprogramdirektør fra Universitetet Connecticut og en besøksleder ved Det medisinske fakultetet på Yale.

Her ved Yale-universitetet i USA ble det groteske bildet av tannlegestudenter med to avskårne hoder i bakgrunnen tatt. Foto: Beth Harpaz / Ap

På bildet ser Uribe og flere studenter rett inn i kameraet, mens andre fortsetter å jobbe.

Alle har kirurgiske masker på seg. De to avskårne hodene er på et bord, med forsiden opp.

Professor Uribe forteller AP at han lærte elevene hvordan de skulle plassere skruer i de avskårne hodene.

– Skal ikke skje igjen

– Noen tok dessverre et bilde. Det gikk så raskt. Jeg var ikke sikker på omgivelsene eller hva som skjedde på det tidspunktet, sier Uribe.

Tjenestemenn ved Yale og Universitetet Connecticut (UConn) Helse sier at universitetene nå har sikret seg at det ikke skal skje igjen.

Yale-tjenestemenn sier også at de har forbedret tilsynet med slike arrangementer og sørger for at deltakerne skriver under på etiske retningslinjer for hvordan de skal oppføre seg.

– UConn Helse ble gjort oppmerksom på saken i ettertid og har endret sine regler, sier UConn Helses kommunikasjonssjef Christopher Hyers.

– Tar det alvorlig

Yales talsmann Thomas Conroy sier fakultetet tar saken veldig alvorlig.

Det er nå tydelig skilting som forbyr fotografering ved hver inngang til laboratoriet.

– Fotoet som ble tatt på et symposium i Yale var klart opprørende og et uforklarlig avvik fra noe som Yale aldri kunne forvente ville skje, sier Conroy.

Det er ikke klart hvordan de avskårne hodene ble skaffet til veie.

Lawrence Rizzolo, operasjonsprofessor og direktør for medisinske studier ved Yale, kalte «selfien» «et grovt brudd på Yale-politikken» i en epost til nyhetsbyrået AP.