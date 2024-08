Studenter kastet regimet i Bangladesh - nå er de optimistiske for fremtiden

Saken oppsummert: Etter kraftige demonstrasjoner i Bangladesh som resulterte i over 450 dødsfall, flyktet statsminister Sheikh Hasina til India.

Unge demonstranter er nå tilbake på gatene for å rydde opp og male over krasse slagord med positive budskap.

Studentene har utpekt Nobels fredsprisvinner Muhammad Yunus til å lede en overgangsregjering.

Utfordringene fremover blir å skape et uavhengig system for domstolen, pressen og ulike institusjoner, samt å bekjempe korrupsjon.

Det er bekymring for hva høyresiden, med Bangladesh Nasjonalistparti (BNP) og det islamistiske partiet Jamaat, kan finne på.

Sheikh Hasina og hennes regjering var anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene, inkludert forfølgelse og drap på politiske opposisjonelle. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Flere enn 450 personer ble drept under de kraftige demonstrasjonene som herjet Bangladesh i flere måneder. Protestene endte med at statsminister Sheikh Hasina (76) flyktet i helikopter og dro til India forrige uke.

Demonstrantene er tilbake på gatene, men denne gangen er det for å rydde opp.

Studenter maler over gamle veggmalerier som omhandler statsminister Sheikh Hasina og Awami League partiet, og fører inn nye revolusjonære slagord Foto: LUIS TATO / AFP

Positive slagord

– Folket skal få se at om studentene og vi alle jobber sammen, så kan vi bygge landet, sier Nafisa Sara (19) til AFP.

Med maling og pensel dekker de over krasse slagord, der de kaller Sheikh Hasina for «morderdiktatoren».

Demonstrantene ønsker at de yngste skal arve en optimisme.

En gjeng medstudenter maler et bilde på en fortausvegg. Det viser en fugl som flyr ut av buret den har vært fanget i.

– Fuglen er fri. Vi er uavhengige nå, sier Abir Hossain (21) til AFP.

Veggmalerier oppfordrer folk til å feire gjenfødelsen av Bangladesh.

Studentene har utpekt Nobels fredsprisvinner Muhammad Yunus til å lede en overgansregjering,

Veggene i Dhaka renses for tidligere politiske budskap. Foto: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

– Skeptisk

På spørsmål om optimismen kommer til å vare, svarer professor i Sør-Asia studier, Arild Engelsen Ruud: – Tja.

Han forklarer at utfordringen blir å skape et system der domstolen, pressen og ulike institusjoner er uavhengige av regjeringen. Og, å få på plass lover som renser partiene for korrupsjon.

– Det ville i så fall være godt nytt for Bangladesh, sier Engelsen Ruud, til NRK.

Det er likevel ikke så enkelt.

UiO-professor Arild Engelsen Ruud Foto: Olaf Christensen

– Det opprinnelige studentopprøret var en genuin folkereising mot et korrupt og selvforherligende regime, men etter hvert ble det tydelig at politiske parti på høyresiden også mobiliserte, sier Engelsen Ruud.

Høyresiden, med Bangladesh Nasjonalistparti (BNP) i spissen, var vel så korrupt som Sheikh Hasinas Awami League, da det regjerte.

BNP står sammen med det islamistiske partiet Jamaat, og gjør også de sekulære kreftene i Bangladesh urolige.

– Mange er engstelige for hva BNP og Jamaat kan finne på. Få tviler på at de vil forsøke å fortrenge Awami League og venstrepartiene fra valgdeltakelse ved neste korsvei, sier Engelsen Ruud.

Jernbanen åpnet igjen tirsdag, etter å ha vært stengt på grunn av demonstrasjonene. Skolegutter kjøper togbilletter på Kamalapur stasjon. Foto: LUIS TATO / AFP

Demonstrerte mot kvotesystem

Trass i ønsket om å begynne med blanke ark, er sinnet mot den avgåtte statsministeren ikke borte.

Sheikh Hasinas regjering var anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene. Det handler blant annet om forfølgelse og drap på politiske opposisjonelle.

Et kvotesystem som ble fjernet i 2018, men som ble innført på nytt i juni, satte sinnene i kok.

Demonstrantene mente at ordningen gav fordeler til barn av regjeringens støttespillere.

Kvotesystemet sikret at én av tre offentlige stillinger gikk til folk som var i familie med de som kjempet i den bangladeshiske frigjøringskrigen i 1971.

Landets høyesterett satt kvotesystemet på pause, men det la ingen demper på protestene.

Demonstrasjonene førte til ødeleggelser. På bildet vises vrakene av politibiler som ble satt i brann. Foto: LUIS TATO / AFP

– Skyt meg bare rett i brystet

En domstol i Dhaka åpnet tirsdag for at det kan iverksettes drapsetterforskning mot Sheikh Hasina, og seks av hennes samarbeidspartnere.

De er anklaget for drapet på en eier av en dagligvarebutikk, som døde da politiet slo ned på demonstrasjonene.

Et av veggmaleriene fremhever den første studenten som ble drept da politiet slo ned på protestene.

Bildet av Abu Sayeed har for lengst festet seg på nasjonens netthinne:

25-åringen står trassig opp mot opprørspolitiet, med armene ut til siden.

I teksten står det som skal ha vært hans siste ord: «Skyt meg bare rett i brystet».

Krever etterforskning

Studentorganisasjoner har de siste dagene hatt opprop for å få Sheikh Hasina utlevert.

En politimann retter våpenet mot demonstranter under protester mot statsminister Sheikh Hasina og hennes regjering, 05. august, 2024. Foto: Rajib Dhar / AP

– Hun må bli hentet tilbake, og hun må stilles for retten, sier Mohiuddin Rony (25).

Sheikh Hasina krever på sin side en etterforskning av hendelsene som førte til hennes avgang, og ber tilhengerne ta til gatene.

– Jeg krever at de som var involvert i drapene og vandalismen må bli grundig etterforsket og at gjerningspersonene blir straffet, skriver hun i en uttalelse, ifølge AFP.

