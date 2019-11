Studenter blir bedt om å reise hjem

– I dag tidlig fikk vi beskjed om at campus ikke var trygt i det hele tatt, og at vi ikke kunne hente tingene våre. De skulle få sendt dem hjem til oss i stedet. Så sa de at alle bør komme seg bort fra Hongkong, sier Elina Neverdal Hjønnevåg.

Hun og flere andre studenter bestemte seg likevel for å hente noen viktige ting på campus. Der måtte de klatre og brøyte seg forbi hindringer demonstrantene hadde bygget for å komme seg inn.

– Alle kantinene og restaurantene var helt ødelagt og tømt. Det var veldig dyster stemning på området.

Elina Neverdal Hjønnevåg synes det ble en brå avslutning på semesteret. Foto: Privat

Hjønnevåg og en annen norsk medstudent har foreløpig flyttet inn på hotell. Der venter de på at International Office, som er skolens kontor for internasjonale studenter, skal ordne et trygt sted å bo til dem utenfor campus. De venter også på eventuelle beskjeder fra Utenriksdepartementet.

– Men om det ikke roer seg og jeg ikke finner et sted å bo, så reiser jeg hjem, sier 26-åringen og legger til:

– Det er egentlig veldig synd, for rundt om i området her er det veldig rolig, folk spiller fotball og lever helt normalt. Det er mest på universitetene det er dramatisk nå.

Hun forteller at alvorlighetsgraden varierer fra skole til skole, og at det er stor forskjell på hva slags beskjeder studentene får.

– Det kommer helt an på hvor i byen skolen ligger, og det er stor forskjell på hva slags beskjeder man får hjemmefra. Amerikanerne har alle sammen blitt bedt om å komme hjem.

Hjønnevåg har kontakt med lærere fra universitetet, og innleveringer og eksamen skal fortsette som før.

– Det ble jo en litt brå avlutning på semesteret, men fagene fortsetter likevel på nett.

Alle skoler stengt

Hjønnevåg og andre utvekslingsstudenter fikk i all hast tilbudet om å pakke alle sakene sine, og raskt evakueres vekk fra universitetet onsdag formiddag.

– Folk gikk ute med koffertene sine. Mange gråt, forteller Hjønnevåg, som gikk langs veien med andre medstudenter som også var evakuert.

Alle skoler ble onsdag morgen stengt i Hongkong. Flere bedrifter er også stengt som følge av økt vold.

Mobilvideo av evakuering i Hongkong Du trenger javascript for å se video.

Studentene ble plassert i en etasje på et hotell omtrent 20 minutter fra skolen. Hjønnevåg beskrev situasjonen som uoversiktlig, og studentene ventet på informasjon om hva som skulle skje videre.

Torsdag morgen ber skolen dem om å forlate Hongkong.

Oppfordrer studentene til å dra hjem

Utenriksdepartementet endret onsdag reiserådet sitt til Hongkong. De ber nå norske studenter i byen om å gjøre en forløpende vurdering av sikkerheten.

NTNUs ledelse oppfordrer studenter som oppholder seg i Hongkong om å forlate byen og reise hjem. Universitetet har i morges vært i kontakt med alle de fem som studerer i byen.

– Alle fem har det bra, men på grunn av de usikre forholdene mener ledelsen det er best at de forlater Hongkong, sier prorektor for utdanning ved NTNU Berit Kjeldstad.

Internasjonal seksjon ved NTNU vil bistå med praktisk hjelp og betaler reisen om studentene ønsker å dra hjem nå, og skolen vil også prøve å ordne det slik at studentene kan bytte lærested og land hvis de ønsker det, informerer Kjeldstad.

– Vi fortet oss alt vi kunne fra stedet. Jeg tok med meg alt jeg kunne, og vi dro gjennom byen tilbake til hotellet, sier Elina Neverdal Hjønnevåg. Foto: Elina Neverdal Hjønnevåg

UiO har én student i Hongkong. Studenten vurderer å dra hjem, ettersom universitetet ikke har hatt undervisning denne uken og holder stengt.

– UiO har bedt ham forholde seg til informasjon fra UD og sitt vertsuniversitet i Hongkong, sier avdelingsdirektør for studieadministrasjon ved UiO Hanna Ekeli.

ANSA, studentsamskipnaden for norske studenter i utlandet, mener det er viktig at studentene nå lytter til sine respektive universiteter.

– Det er vanskelig for oss å sitte her hjemme å si hva de skal gjøre. De må være lydhøre for hva universitetet hjemme i Norge og i Hongkong råder dem til. I tillegg anbefaler vi alle

President i ANSA Hanna Flood. Foto: Thea Høyer

å følge situasjonen gjennom informasjon fra UD og lokale medier, og selv ta en vurdering av hva de anser som best, sier president i ANSA Hanna Flood.

For mange av studentene vil det være tilbud om å fullføre semesteret hjemmefra på nett, forteller Flood.

– Men vi er foreløpig usikre på hvordan ordningen blir for de som ikke får dette tilbudet. Studentene på utveksling burde derfor ta kontakt med institusjonene sine hjemme.