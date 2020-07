Student om Rafal Trzaskowski: Han var ikke akkurat morsom

– Jeg synes at det var veldig kult å ha ordføreren i Warszawa som lærer, tenk nå har jeg muligheten til å si at jeg at presidenten i Polen lærte meg dette, sier Nikita Stefko til NRK utenfor auditoriet der han hadde Trzaskowski som foreleser i internasjonal ledelse på et universitet i Warszawa.

Ukjent ordfører

For to måneder siden var Trzaskowski ordføreren i Warszawa som underviste internasjonal politikk på et universitet i byen. Han hadde brutt noen valgløfter og var ikke så glad i å snakke med vanlige folk.

Nå gjør ikke Rafal Trzaskowski annet enn å snakke med vanlige folk. Det med brutte løfter kommer vi tilbake til.

Nikita Stefko håper han får se foreleseren sin igjen til neste semester. Foto: Kristian Aanensen / NRK

Godt plantet til høyre i et norsk politisk-landskap får han stemmer fra ytre venstre i det polske. Mye fordi mange ikke ser noe annet valg. For motkandidatene hans, den nåværende presidenten i Polen Andrzej Duda, er langt ute til høyre.

Duda var tidligere medlem av regjeringspartiet Lov- og rettferdighetspartiet, som har gjort seg populære mange steder i Polen med en politikk som har gitt barnefamilier og pensjonister mer å rutte med.



Men samtidig har partiet også blitt beskyldt for omfattende maktmisbruk, både av opposisjonen og av EU.



Og det er her Trzaskowski kommer inn i bildet. Den EU-vennlige borgermesteren i Warszawa tilhører den liberalkonservative Borgerplattformen. Med støtte fra flere av partiene til venstre.

«Elitist og salongfyr»

I to år har han vært ordfører, og han ble valgt med slagordet «Warszawa for alle». Med klar støtte til byenes seksuelle minoriteter.

– Han begynte som en elitist. En slags salong-, whisky- og sigarfyr, men nå dukker han opp som en type som er aktivt ute og snakker med folk på landsbygda. Det ser til og med ut som han liker det, sier doktor i statsvitenskap Renata Mienkowska-Norkiene, ved Universitet i Warszawa. Hun er en populær politisk analytiker i Polen.

– Han representerer den liberale delen av de polske velgere, de som er mer åpne for nye ideer, de yngre og de mer utdannede. Han henter også sin støtte vest i landet og i byene, sier hun.

I Warszawa har Rafal Trzaskowski stor støtte, og mange samler seg rundt hans valgboder. Foto: Kristian Aanensen / NRK

For det er et Polen delt på midten som nå går til valg.

– Polen er splittet. En konservativ, kristen, litt EU og Tyskland-kritisk, men USA-vennlig på den ene siden. Og en mer progressiv, liberal, mer inkluderende og åpne overfor seksuelle minoriteter, mye mer EU-vennlig og kritiske til Trumps USA på den andre siden, sier Mienkowska-Norkiene.

Brutte løfter

Men så var det dette med å holde det man lover da.

Justyna Kościńska jobber for et grønnere Warszawa og har sett at Trzaskowski også bryter sine løfter. Foto: Kristian Aanensen / NRK

– Noe av det han lovet før han ble valgt til ordfører, var å gjøre Warszawa bedre for fotgjengere i sentrum av byen. Han har gjort det motsatte. Byen er nå mye mer tilrettelagt for biler enn det den var før, sier Justyna Kościńska, hun er visepresident i den frivillige organisasjonen «Byen vår» eller «Miasto jest Nasze». De jobber for bedre offentlig transport og miljøvennlige løsninger i Warszawa.

– Et av valgkampløftene hans var å legge om trafikken inne i sentrum, så det venter vi fortsatt på, sier Kościńska, men som vil understreke at hun absolutt støtter hans syn på LHBTIQ-personer og mener han har en viktig stemme i Polen.

Humor?

Så er jo spørsmålet: Hvordan er Trzaskowski, sånn egentlig?

– Han er ikke akkurat den morsomste, men veldig ordentlig og seriøs, sier eleven hans Nikita.

– Når han kom til forelesning så snakket han om faget, det var ikke noe snikksnakk eller artige anekdoter. Jeg håper jeg ser han igjen til høsten.

For Trzaskowski står fortsatt oppført som foreleser ved Collegium Civitas og har ikke sagt at han skal slutte å undervise hvis han blir valgt til president.

På de siste meningsmålingene var det 0,7 prosentpoeng forskjell mellom de to kandidatene og nesten 8 prosent hadde ikke bestemt seg ennå.