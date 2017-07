Student lagde kunstprosjekt av tyvgods fra Auschwitz

Den 27 år gamle studenten Rotem Bides er selv barnebarn av holocaustoverlevende. Hun skal de siste årene har vært svært opptatt av nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig.

I et intervju med den israelske avisen Yedioth Ahronoth forteller hun om avgangsprosjektet hun lagde ved kunstfakultetet på Beit Berl College i Kfar Saba. Det inneholdt flere gjenstander hun forteller at hun tok med seg etter et besøk i den tidligere konsentrasjonsleiren i Polen: Flere glasskår, små skåler, en metallskrue, jord og et skilt som informerer om at det strengt forbud å stjele fra museet.

Hun forteller også at hun tok med seg et skje, men at den ikke er med i prosjektet, fordi hun har mistet den.

– Noe jeg måtte gjøre

27-åringen sier hun er klar over at det hun gjorde ikke er tillatt, og at det også reiser moralske spørsmål, men mener det hun gjorde var å velge å ikke akseptere reglene på et sted der alle grunnleggende regler tidligere har blitt brutt.

Ifølge avisen er Bides bekymret for holocaust skal bli kun en myte når de siste overlevende er borte.

– Jeg følte det var noe jeg måtte gjøre. Millioner av mennesker ble drept basert på de moralske lovene til et visst land, et visst regime. Og hvis det er loven, kan jeg dra dit og opptre i samsvar med mine egne lover. Mitt poeng er at lover blir fastsatt av mennesker, og at moral er noe som endrer seg gjennom ulike tider og i ulike kulturer, sier hun.

– Smertefullt og skandaløst

Museet reagerer nå sterkt, og sier at de vil anmelde Bides. De krever også at israelske myndigheter engasjerer seg i saken og sørger for at gjenstandene blir returnert.

– Det er smertefullt og skandaløst. Auschwitz-Birkenau-museet er et beskyttet sted som står som et vitnesbyrd om den tragedien Holocaust og andre verdenskrig var, og bør bevares for fremtidige generasjoner, sier museet i en uttalelse.

Det er ikke første gang ting har blitt stjålet fra konsentrasjonsleiren. Blant annet ble den kjente «Arbeit macht frei»-porten stjålet i 2009. En lignende port fra konsentrasjonsleiren Dachau har også tidligere forsvunnet, men like før jul i fjor, dukket den opp i Bergen.