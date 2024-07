Hva er vel bedre enn å studere økonomi og ledelse i Europas finanshovedstad, tenkte Jonathan Barikmo fra Larvik.

Da han flyttet til London for to år siden, kostet ett pund 11,4 kroner. Nå koster det over 14 kroner. Det er det dyreste på over 50 år.

Det merkes at en kaffekopp koster ti kroner mer, men det er enda verre med andre utgiftsposter.

– Skoleavgiften alene koster nå 60.000 kroner mer i året. Med alle kostnader, så bruker jeg nærmere 100.000 kroner mer i året i 2024 enn i 2022.

– Strekker støtten fra Lånekassen til da?

– Nei, lyder det klare svaret.

Nedgang i utenlandsstudenter

Storbritannia er fremdeles det utlandet flest norske studenter reiser til for å ta en grad i utlandet. Men antallet er halvert de siste ti årene.

Britiske universiteter er populære blant utlendinger. Men norske studenter blir det stadig færre av. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Mens det i skoleåret 2014/2015 var 5200 gradsstudenter i Storbritannia, var det 2600 i 2023/2024. Også antallet utvekslingsstudenter i Storbritannia har gått kraftig ned, fra 500 til 300 de siste fem årene.

– Det er en nedgang, og med svak kronekurs så frykter vi at enda færre velger å studere i utlandet, sier Øyvind Bryhn Pettersen som er president i Samskipnaden for norske studenter i utlandet, ANSA.

Øyvind Bryhn Pettersen er president i ANSA, Samskipnaden for norske studenter i utlandet. Foto: ANSA

Han forteller at organisasjonen kjenner til norske studenter i Storbritannia om kutter ut måltider å ha råd til å studiene.

Ikke bare har krona svekket seg; pundet har også styrket seg. Men det er ikke bare pundet som er dyrt nå, også dollaren og euroen koster langt mer enn tidligere.

– Dette er en utrolig krevende situasjon for norske studenter i utlandet, og det viktigste tiltaket er å sikre en verdig og sterk studiestøtte som også holder seg gjennom svingninger i kronekursen, mener Bryhn Pettersen.

Han mener at utenlandsstudier skal være en reell mulighet for alle, og minner om at regjeringen selv har satt som mål at halvparten av norske studenter skal ha et studieopphold i utlandet.

En Englands-patriot utenfor King's College i London. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Regjeringen viser til at den har økt studiestøtten langt utover forventet prisvekst.

– Utenlandsstudenter er blant de som har kommet best ut av disse økningene, i tillegg til at de får mer i støtte enn hva de ville fått som student i Norge. I internasjonal sammenheng regnes de norske støtteordningene også som svært gode, skriver statssekretær for forskning og høyere utdanning, Ivar B. Prestbakmo (Sp) til NRK.

ANSA mener det ikke er nok.

– Vi er glad for en 10 prosent økning i studiestøtten i år, men det er ikke nok når vi ser den spises opp av svak kronekurs, sier Bryhn Pettersen.

– Utenlandserfaring en stor verdi

London-student Jonathan Barikmo skal bytte bofellesskap når han snart går i gang med 3. året ved Queen Mary University of London. Han avtalte med eierne av den nye leiligheten for en måned siden. Allerede er hybelen blitt over 1000 kroner dyrere per måned.

Jonathan Barikmo. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Det er ingen menneskerettighet å studere i utlandet, påpeker NRK.

– Nei, men det er en stor verdi for det norske samfunnet mener jeg. London er økonomihovedstaden i Europa. Det å få norske studenter med erfaring fra internasjonale markeder inn i norsk næringsliv er gull verdt.

– Nå ser det jo ikke ut til å gå så veldig bra med norsk økonomi, så kanskje det hadde hjulpet litt, faktisk, flirer økonomistudenten.